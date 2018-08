Neun Jahre nach ihrem ersten Auftritt im Ströbers Saalbau gab die legendäre Beat-Kapelle „Dixi“ vor 50 Jahren am selben Ort in Kaltenthal auch ihren Abschiedsauftritt. Ausschlaggebend waren persönliche Gründe, dass Hermann aus Mistelgau, Hansi aus Creußen, Wolfi aus Bayreuth und Reiner aus Eckersdorf eine der erfolgreichsten Musikgruppen ganz Oberfrankens auflösten. Beruf, Militär und Familie gingen vor. Nach mäßigem Beginn mit einer überforderter Lautsprecheranlage steigerte sich die Formation im Lauf der Jahre bis hin zu einem zweiten Platz in einem Musikwettbewerb um die Bayerische Meisterschaft. © NN-Bildarchiv