Schmierfinken treiben in Pegnitz ihr Unwesen

Am Wochenende wurden mehrere Objekte auf einem Lagerplatz in der Amag-Hilpert-Straße besprüht - vor 4 Stunden

PEGNITZ - In jüngster Zeit häufen sich wieder Schmierereien in Pegnitz. Waren zuletzt Telefon- und Stromkästen sowie eine Wand in der Sammet-Schule das Ziel, so machte sich ein Unbekannter am Wochenende an einem Lagerplatz in der Amag-Hilpert-Straße zu schaffen.

Auch mehrere neue Telefonkästen wurden in jüngster Zeit in Pegnitz beschmiert. © nn



Keine Gedanken über den entstandenen Schaden machte sich vermutlich der Täter, welcher in der Nacht von Samstag auf Sonntag mehrere Objekte eines Transportunternehmens am Lagerplatz gegenüber der KSB in der Amag-Hilpert-Straße mit Sprühfarbe beschmierte. Der Schmierfink versah neben einem Lkw auch ein Stromaggregat sowie einen Container mit unangemessenen Schriftzügen und Symbolen.

Konkrete Gründe hierfür sind nach Angaben des Geschäftsführers nicht ersichtlich, weshalb die Tat nach Ansicht der Polizei wohl eher einer Person unreifen Charakters zugeschrieben werden muss. Der hierdurch entstandene Schaden dürfte sich auf etwa 500 Euro belaufen.

Relevante Hinweise nimmt die Polizei-Inspektion Pegnitz unter der Telefonnummer 09241/99060 entgegen.

