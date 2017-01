Schmuck aus Bayreuther Wohnhaus gestohlen

Polizei schätzt Wert der Beute auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag - vor 56 Minuten

BAYREUTH - Auf Schmuck hatte es ein Unbekannter abgesehen, der am Donnerstagabend gewaltsam in ein Einfamilienhaus im Stadtteil Saas eingedrungen ist. Die Kripo Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

In der Zeit von etwa 17 bis 21 Uhr öffnete der Täter gewaltsam ein Fenster und stieg so in das Wohnanwesen im Nördlichen Ringweg ein. Im Gebäudeinneren durchwühlte er mehrere Schränke in verschiedenen Räumen und entkam schließlich unerkannt mit Schmuck im Wert eines niedrigen fünfstelligen Geldbetrags.

Das Fachkommissariat für Einbruchsdelikte der Bayreuther Kripo ermittelt und sucht Zeugen. Die Beamten stellen insbesondere folgende Fragen: Wem sind am Donnerstag, zwischen 17 und 21Uhr, im Nördlichen Ringweg verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat im Vorfeld verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge bemerkt, die im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Bayreuth unter der Telefonnummer 0921/506-0 entgegen.

Hier geht es zu allen Polizeimeldungen des Tages.

rr