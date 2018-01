Schnaderhüpfeln und verfärbte Kostüme zum Fasching in Pegnitz

Frühere Faschingspräsidentin Lydia Nega erinnert sich an erste Galaabende vor Vierteljahrhundert - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Die Narren sind los: Seit gut einem Vierteljahrhundert gibt es die Galaabende der Pegnitzer Glückauf-Garde. Lydia Nega erinnert sich als frühere Präsidentin der Glückauf-Garde an die bescheidenen Anfänge der fünften Jahreszeit und der Galaabende in Pegnitz.

Historische Aufnahme von den ersten vier Pegnitzer Gardetanzgruppen aus dem Jahr 1993. © Repro: Ralf Münch



Die heimliche "Kaderschmiede" der Bengatza Narren war in der Damengymnastik-Gruppe des Glückauf. Lydia Nega rückblickend: "Ich war Vergnügungswartin." Als solche organisierte sie den ersten Kinderfasching in der Stadt. Das war allerdings bereits vor fast drei Jahrzehnten, 1989. Schnell stellte sich bei diesem närrischen Kinderevent heraus, dass die Glückauf-Gaststätte als Versammlungsort viel zu klein war. "Da kamen so viele Leute, die haben gar nicht alle reingepasst, einige mussten wieder heimgehen."

In diesen rosafarbenen Kostümen traten die „Früchtchen“ beim ersten Galaabend auf. © Repro: R. Münch



Recht unkompliziert leitete die bis dahin völlig ahnungslose Faschingspräsidentin den ersten Pegnitzer Rathaussturm ein. Nega: "Ich habe eine Woche vorher bei Bürgermeister Thümmler angerufen, ob wir kommen dürfen." Klar durften sie.

Damit hatten sich auch der Fleiß von zehn Müttern als Kostümschneiderinnen für die Früchtchen und die Pionieranstrengungen von Trainer-Urgestein Claudia Wagner gelohnt.

Bis zum allerersten Galaabend 1992 war es aber noch ein weiter Weg. Irgendwann mochten die von Irmgard Bauer trainierten, aus Pegnitz stammenden Gardemädels nicht mehr in Auerbach trainieren. Sie starteten eine Unterschriftenaktion und suchten einen neuen Wirkungskreis in Pegnitz.

"Wir hatten aber damals keine Schautanzgruppe in ihrem Alter, sondern nur die Kinder." Pegnitz hatte damals keine Faschingsgesellschaft. Um den aus Auerbach abtrünnigen Tanz-Girls eine neue Heimat zu bieten und die Teilnahme an Turnieren zu ermöglichen, mussten die Pegnitzer offiziell dem Fastnacht-Verband beitreten. Nega: "Ich hatte keine Ahnung, wie man das macht."

Aber die Narren halten zusammen. Der Hollfelder Peter Grasser leistete Schützenhilfe bei den recht unkomplizierten Beitrittsverhandlungen.

Doch damit waren noch nicht alle Probleme aus dem Weg geräumt. "Wir brauchten Kostüme für unsere Tänzerinnen." Nega machte die Betteltour bei heimischen Geschäftsleuten, Firmen und der Stadt, um die 25 000 Mark aufzubringen. Mit Erfolg.

Im Bild der Mülltonnen-Sketch der „Recycling-Singer“ mit Lydia Nega. © Repro: R. Münch



Beim ersten Galaabend 1992 fehlten Wortbeiträge fast völlig. Nur die Früchtchen als jüngste Gruppe trugen zum Ergötzen des Publikums in der (heute alten) Realschulturnhalle Schnaderhüpfeln vor. Diese waren von Nega-Ehemann Heiner auf Klopapier-Rollen notiert worden und wurden dann langsam abgespult. Ex-Präsidentin Nega: "Die Klopapier-Rollen habe ich heute noch." Damals dauerte der Galaabend nur zwei Stunden. "Danach wurde getanzt", erinnert sich Nega an frühere Zeiten.

Schon im Jahr darauf hatte Jutta Siewert als "Bengatza Hausfrau" ihre Premiere beim Galaabend 1993 und nahm — nicht immer zur reinen Freude der Stadtoberen — das Pegnitzer Stadtgeschehen aufs Korn. Walter Fichtner wurde für seine Bürgermeister-Persiflage bejubelt. Weitere Premieren dieses denkwürdigen Abends: Claudia und Gerhard Wagner als erstes Prinzenpaar ("Kinderprinzenpaare hatten wir schon früher.")

Die Präsidentin Nega höchstselbst wurde in einer Mülltonne auf die Narrenbühne geschoben. Geburtsstunde der "Recycling-Singer". In Anlehnung an die damals eingeführten Recycling-Höfe, die heutigen Wertstoffhöfe.

Umtaufe auch bei den Sängern selbst. Diese verschönern längst als "Nachtschwärmer" die Galaabende. Knut Hempel als Sänger der ersten Stunde ist auch heute noch dabei. Er sorgte damals als Michael-Jackson-Büttenredner für beste Unterhaltung. Jackson gastierte zu jener Zeit im inzwischen abgerissenen Posthotel.

Für Lydia Nega wurde die Organisation der Narrenauftritte immer mehr zum Fulltime-Job. "Das hat sich auch später nicht geändert."

FRANK HEIDLER