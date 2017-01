Ein Schneelabyrinth erwartet die Besucher des Freilandmuseums Grassemann in Warmensteinach als neueste Attraktion. Geschaufelt hat es in mühevoller Arbeit der Museumsleiter Christian Kreipe. Die insgesamt 1,6 Kilometer langen Wege in dem Irrgarten bereichern die aktuelle Sonderausstellung über die Geschichte des Wintersports im Fichtelgebirge. Foto: News5/Fricke ©