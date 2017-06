Schnelles Internet: "Gaga" statt "Giga"

In Teilen von Pegnitz besteht bereits seit September 2016 eine Breitband-Langzeitstörung - 09.06.2017 17:41 Uhr

PEGNITZ - Milliarden von Euro pumpt die öffentliche Hand derzeit in den Ausbau der Breitbandversorgung. Politiker schwärmen von giga-schnellem Internet und überreichen Förderbescheide wie am Fließband. Die Realität sieht anders aus: In manchen Bereichen von Pegnitz etwa sind die Übertragungsraten aktuell deutlich geringer als vor Jahren.

In Teilen von Pegnitz wird seit Monaten mitunter nur mehr ein Bruchteil der versprochenen Internet-Bandbreite erreicht. © Reinl



In Teilen von Pegnitz wird seit Monaten mitunter nur mehr ein Bruchteil der versprochenen Internet-Bandbreite erreicht. Foto: Reinl



Vollmundig hat ein Firmen-Vertreter einst im Stadtrat verkündet, dass ab September 2013 alle 5394 von Kabel Deutschland erschlossenen Haushalte in Pegnitz über das moderne Glasfaser-Koaxial-Kabelnetz mit maximalen Download-Werten von 100 Mbit/s versorgt werden können. Bislang nicht versorgte einzelne Grundstücke und Straßenzüge sollten mit neuen Technologien und ohne kostenintensiven Tiefbau aufgerüstet werden. Gleichzeitig wurde die Telekom aufgefordert, den eigenwirtschaftlichen Ausbau dieser Gebiete zu forcieren.

Einstimmig verabschiedete der Stadtrat eine Prioritätenliste, wonach die Versorgung insbesondere für Betriebe und Bildungseinrichtungen sichergestellt werden sollte. Telekom und Kabel Deutschland sollten ihre Planungen koordinieren. Was ist drei Jahre später das Ergebnis? Haushalte, denen 2013 bis zu 100 Mbit/s zur Verfügung standen, surfen heute mit Bandbreiten, die in Spitzenzeiten gegen Null gehen und eine Pegnitzer Schule ist sogar gezwungen, ihre Verwaltungsarbeit von Bayreuth aus zu erledigen.

Wer sich bei Kabel Deutschland über das instabile und langsame Netz beschwert, wird hingehalten. Die Hinweise der Störungsstelle können manche schon auswendig: "Wir können an Ihrer Adresse keine aktuelle Störung feststellen — Haben Sie schon einmal ein Reset gemacht? — Ist mit ihrem Netzwerk alles in Ordnung? — Wir können allenfalls einmal das Modem austauschen — Vielleicht sollten Sie statt über WLAN über ein LAN-Kabel surfen." Stundenlang kann man so mit Hotlines vergeuden.

Faustdicke Überraschung

Beim gefühlten 40. Anruf in vier Wochen gibt es eine faustdicke Überraschung: "Hat Ihnen denn noch niemand gesagt, dass in Ihrem Bereich eine Breitband-Langzeitstörung vorliegt?" Auf die Frage, was das im Klartext bedeutet, glaubt der Internet-Nutzer seinen Ohren nicht trauen zu können: "Schon seit September 2016 (!) und voraussichtlich noch bis März 2018 (!) kann Kabel Deutschland die versprochene Leistung nicht liefern. Ihr Versorgungsstrang ist zu 100 Prozent ausgelastet, in Spitzenzeiten kommt es zwangsläufig zu Ausfällen." Auf die Idee, die Kunden darüber offensiv zu informieren, kommt niemand.

Wer von sich aus reklamiert, wird mit Gutschriften besänftigt. Wem das nichts nützt, weil er auf schnelles Internet angewiesen ist, erfährt, dass technische Abhilfe zumindest bis ins nächste Jahr hinein nicht möglich ist. Man könne nur anbieten, ohne Kündigungsfrist den Anbieter zu wechseln. Ob der allerdings mehr Speed liefern könne, sei unklar.

Wir sind geneigt, denen Recht zu geben, die einst prophezeit haben, dass es ein neues Breitband-Förderprogramm braucht, ehe das alte abgewickelt ist, weil die Technik mit der stürmischen Entwicklung nicht annähernd Schritt hält. Über die Werbung, die mit der penetrant wiederkehrenden Aufforderung zur Aufrüstung ins Haus flattert und den Ausbau Bayerns zum Giga-Bundesland verspricht, können wir ob der aktuellen Lage nur den Kopf schütteln: Das ist nicht "Giga", das ist "Gaga".

Diverse Ausgaben des "Räuberstübl" im Internet unter www.nordbayern.de/pegnitz

r r