Schnupperwerkstatt nimmt konkrete Formen an

Auerbach: Workshop zum Zerlegen eines Viertaktmotors geplant

AUERBACH - Die im Mai 2016 gegründete "Schnupperwerkstatt Auerbach" nimmt immer mehr Gestalt an. Bei der Jahreshauptversammlung im Café Postillion zeigte sich Vorsitzender Siegfried Neukam mit der Entwicklung zufrieden.

Ende August holten Siegfried Neukam (r.) und Peter Koch (l.) gebrauchte Werkbänke von der FOS in Bayreuth. Die Schnupperwerkstatt im Raum des ehemaligen Metzgerladens Ruder soll nun bald regelmäßig geöffnet sein. © Brigitte Grüner



Neukam unterstrich, dass man bisher das Hauptaugenmerk auf das ehemalige Ruder-Verkaufslokal gerichtet und dieses entkernt habe. Die Gegenstände wurden im Wertstoffhof entsorgt. Vergünstigt verlegte die Firma Bachmann einen neuen Fußboden in der Schnupperwerkstatt. Auch weise ein Banner inzwischen auf die Schnupperwerkstatt hin.

An Fenster und Tür sind die Namen der Sponsoren abzulesen. Drei Werkbänke für Holz- und Metallarbeiten wurden aufgestellt. Geplant sei ein Workshop mit Kindern. "Denn wenn sie selber beim Saubermachen und Einrichten mithelfen, bekommen sie einen anderen Bezug zum Projekt", erklärte Neukam. Im Rahmen des Ferienprogramms liefen im Schulhaus bereits Workshops mit je zwölf Kindern, die bei Drahtbügelarbeiten Dekoartikel wie Windräder, Schmuckbänder, Bilderrahmen, Knopfbäume und Tesaroller fertigten. Dabei sollten die neun- bis zwölfjährigen Mädchen und Buben die Vielfältigkeit von Holz und Metall kennenlernen.

Dank an Stadt und Sponsoren

Angedacht sind ferner Workshops zu den Themen Garten und Kochen. Kfz-Meister Dieter Wittmann plane einen Workshop zum Zerlegen und Zusammenbau eines Viertaktmotors, die etwa aus ausgedienten Rasenmähern stammen könnten. Neukam informierte, dass die Schnupperwerkstatt nach Sanierung des Rathauses umziehen werde. Die bisherigen Anschaffungen sollen mitgenommen und weitergegeben werden. Der Vorsitzende dankte der Stadt für die Nutzungsmöglichkeit der Räume sowie den Sponsoren, zu denen die Fachoberschule (FOS) Bayreuth, die Schreinerei Rupprecht und der Rotaryclub Auerbach zählt.

Stellvertretend für Helga Trenz gab Gabi Koch den Kassenbericht ab, der ein Plus auswies. Die Schnupperwerkstatt hat an einem ZF-Wettbewerb teilgenommen und ein Preisgeld erhalten. Eine Spende gab die Commerzbank. Auch die "Happy Hoppers" wollten 700 Euro aus dem Erlös des Adventsmarkts spenden, Robert Schmid von der Allianz ebenfalls einen Betrag geben. Revisor Bernhard Hinteregger regte die Entlastung des Vorstands an, die postwendend erfolgte. Die Schnupperwerkstatt hat derzeit 18 Mitglieder an.

Fürs Handwerk begeistern

Vorsitzender Neukam würdigte das Kommen von Bürgermeister Joachim Neuß (FW/AA) als Wertschätzung für den jungen Verein. In seinem Grußwort gab Bürgermeister Neuß seiner Freude Ausdruck, dass die Schnupperwerkstatt nach der Findungs- in der Umsetzungsphase angelangt sei und ein kontinuierlicher Aufbau folgen werde. Junge Menschen ans Handwerk heranzuführen, könne auf diesem Weg gelingen.

Das Stadtoberhaupt kündigte das Nachreichen eines Kuverts mit einer Zuwendung an. Unter dem Versammlungspunkt Wünsche und Anträge wurden Workshops im Bäcker- und Metzgerhandwerk sowie im Krippenbau vorgeschlagen. Gabi Koch regte an, die Schnupperwerkstatt unabhängig von Workshops immer an einem gewissen Wochentag alle vierzehn Tage zu öffnen.

SABINE RÜHL