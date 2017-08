Schock auf der A9 bei Pegnitz: 40-Tonner brennt lichterloh

Fahrer reagiert geistesgegenwärtig und stellt Laster auf Standstreifen ab - vor 7 Minuten

PEGNITZ - Von dem Lastwagen steht nur noch ein Gerippe: Aus einem Sattelzug auf der A9 bei Pegnitz schlugen am Dienstagnachmittag hohe Flammen. Der Fahrer reagierte geistesgegenwärtig.

Dicke Flammen schossen aus dem Lastwagen, Rauch stand über der Fahrbahn. Foto: privat



Die Rauchsäule stand weithin sichtbar über dem Bayreuther Land: Zwischen den Anschlussstellen Weidensees und Pegnitz fing am Dienstagabend ein Lastwagen Feuer und brannte lichterloh, ehe die Feuerwehr die Flammen bändigen konnte. Warum das Fahrzeug plötzlich brannte, ist derzeit noch unklar.

Die Bilder lassen es erahnen: Das Feuer, das den Lastwagen zerstörte, muss heftig gewesen sein. Foto: News5/Zeilmann



Der Schaden dürfte immens sein. Von dem Lastwagen steht lediglich noch das Gerippe, das Führerhaus ist völlig abgebrannt. Ob auch die Fahrbahn beschädigt wurde, prüfen derzeit Experten. In Richtung Norden blieb die A9, eine der Hauptverkehrsachsen von Nord nach Süd, lange Zeit komplett gesperrt. Schon in Kürze wolle man zumindest eine Spur wieder freigeben, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagabend (Stand 19.30 Uhr).

Verletzt wurde wohl niemand, auch, weil der Fahrer des Lastwagens geistesgegenwärtig reagierte. Als er Rauch bemerkte, stellte er den Sattelzug sofort auf dem Standstreifen ab und alarmierte die Feuerwehr. Die Retter konnten ein Übergreifen auf den angrenzenden Wald verhindern, doch der 40-Tonner wurde komplett zerstört.

