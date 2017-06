Schon einmal Auszug aus Altem Rathaus in Pegnitz

Tresor auf Ladergabel — Gebäude muss heuer saniert werden — Vor 50 Jahren keine große Umzugsfeier - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Die Stadt zieht mit Hab und Gut aus dem Alten Rathaus aus. Der Bauhof hatte vor wenigen Tagen sogar den Tresor auf die Ladergabel geschnallt und weggebracht. Fast auf den Tag genau vor 50 Jahren zog die Stadt schon einmal vom Alten Rathaus aus — ins Neue Rathaus. Und inzwischen gibt es gar drei Rathäuser. Eine Rückschau.

Blick in die Geschichte: Hier der frühere Pegnitzer Bürgermeister Christian Sammet bei der Arbeit in seinem Dienstzimmer. © Foto: Archiv



Es war schon ein Ereignis im Juni 1967, als der große Umzug der Verwaltung vom alten Rathaus in das neue Rathaus erfolgte. Wobei das neue Rathaus wiederum das alte Landratsamt war. Dieses war frei geworden, weil der damalige Landkreis Pegnitz oben auf dem Berg ein neues Amtsgebäude errichtet hatte. Die Büros dort gab es nicht lange, weil es auch den Landkreis Pegnitz nicht mehr lange gab. Das ist jedoch eine andere Geschichte. Aus dem neuen Landratsamt wurde dann die Bayerische Justizschule, heute Akademie.

Jede Menge Ehrengäste waren zur Einweihung des neuen Landratsamtsgebäudes erschienen, an der Spitze Regierungspräsident Dr. Stahler und Staatsbankpräsident Dr. Eberhard. © Alle Fotos: NN-Archiv



So neu war das "Neue Rathaus" vor 50 Jahren aber nicht. Es hatte damals schon 125 Jahre auf dem Buckel. Man habe einen gerechten Preis an den Landkreis gezahlt, sagte der damalige Pegnitzer Bürgermeister Christian Sammet. Die Renovierung hätte damals weitere 40 000 Mark gekostet.

Eine große Feier hatte es nach dem Umzug aber nicht gegeben. Lediglich eine Feierstunde im Stadtrat. Und es wurde der Beschluss gefasst, dass es ab sofort zwei Rathäuser gibt.

Vor einem halben Jahrhundert: Während Maler, Handwerker und Putzfrauen (Bild links) im neuen Rathaus am Marktplatz noch mit Hochdruck arbeiteten, begann bereits der inoffizielle Umzug. Arbeiter und Angestellte schleppten Waschkörbe voll Akten in das neue Gebäude. Stadtbaumeister Lux und Georg Hacker überwachten den Umzug des Baureferats. Auch die neue Zimmereinrichtung von Bürgermeister Sammet wurde bereits angeliefert (Bild rechts). © Foto: Archiv



Das frühere Gebäude wurde ab sofort zum "Alten Rathaus" gewidmet. "Sein repräsentativer Sitzungssaal wird nach wie vor für die Sitzungen des Stadtrats benutzt und auch die Trauungen werden wie seither in diesem Gebäude vorgenommen werden", berichteten damals die NN.

Vor der Sanierung

Repräsentativ war der Sitzungssaal am Ende nicht mehr. Das letzte Mal vor dem Umbau tagte der Rat am 31. Mai in dem Raum, der sichtlich in die Jahre gekommen ist. Das Alte Rathaus steht derzeit unmittelbar vor der Sanierung.

Das erste Pegnitzer Rathaus ist übrigens einer Feuersbrunst zum Opfer gefallen. Mit "Weitsicht" — so wurde vor 50 Jahren berichtet — hätten die Pegnitzer den Entschluss gefasst, als sie vor inzwischen 350 Jahren entschieden, mitten auf dem Marktplatz ein neues Gebäude bauen zu lassen.

Früher habe das Rathaus allen möglichen Zwecken gedient. Durch die Renovierung im Jahr 1929 sei ein Schmuckstück erhalten worden. Die Enge in den alten Räumen habe aber dazu geführt, dass die Stadt vom Kreis das alte Landratsamtsgebäude gekauft hat.

Und damit erhielt auch Bürgermeister Sammet seinerzeit ein ordentliches Amtszimmer mit Schränken, Schreibtisch, einer Couch und Sesseln. Sammet selbst hatte in der Feierstunde des Stadtrats am 23. Juni 1967 von einer stolzen Tat in der Geschichte der Stadt Pegnitz gesprochen, das alte Amtsgebäude als neues Rathaus zu übernehmen. Schnell und gut seien die Renovierungsarbeiten durchgeführt worden. Anders als heute habe die Kommune das neue Rathaus ohne Darlehen kaufen und renovieren können.

Teppich und Bronzewappen

Wobei Sammet schon zu erkennen gab, dass die damalige Stadt- und Kreissparkasse Pegnitz eine Finanzhilfe geleistet, die frühere Firma Poser einen Teppich spendiert und die KSB-Lehrlingswerkstatt aus Bronze ein Stadtwappen gefertigt hatte.

Der damalige Landrat Dr. Heinrich Dittrich sagte bei der ersten Sitzung des Pegnitzer Stadtrats im neuen Haus, dass die Schicksalsgemeinschaft zwischen einer Stadt und dem Landkreis kaum schöner zum Ausdruck habe gebracht werden können als durch den Verkauf des alten Landratsamtsgebäudes. Dittrich: Man habe eine gute Lösung getroffen, denn das Rathaus müsse inmitten der Stadt stehen.

Inmitten der Stadt steht auch das dritte Pegnitzer Rathaus. Äußerlich aber nicht als solches erkennbar. Seit kurzem befinden sich im Nachbaranwesen neben der Wohnung des Besitzers Büros der Stadtverwaltung. Und auch die Touristinformation soll ja bekanntlich dort untergebracht werden.

VONMICHAEL GRÜNER