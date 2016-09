Mindestens 200.000 Euro Sachschaden entstand am Donnerstagfrüh bei einem Unfall auf der A9 in Richtung München bei Bayreuth. Ein Sattelzug hat dort zunächst 50 Meter Leitplanke niedergewalzt, ehe er gegen eine Lärmschutzwand geprallt ist. Der Grund sei laut Polizei Sekundenschlaf gewesen. Der 23-jährige Trucker erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Es war mächtig was los. Viele neue Gesichter, angehende Freundschaften und schweißtreibende Lernstunden wird es demnächst im Pegnitzer Raum geben. Elf Schulen dürfen sich über den neuen Bildungsnachwuchs freuen - traditionell in Begleitung einer Schultüte und der Eltern. Wir haben die Bilder des ereignisreichen Tages zusammengetragen.

Vom Gerüst an der Baustelle am Kulmbacher Klinikum stürzten bei einem Unfall am Montagabend zwei Arbeiter sechs Meter in die Tiefe und wurden dabei schwer verletzt. Schuld war offensichtlich ein Teil der Verschalung, das sich löste, und das Gerüst umriss.