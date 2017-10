Schottersmühle: Ereignisreiches Jahr im Abenteuer Gastronomie

Ursula Kilian auf Spurensuche: 1980 bewirtschaftete die Familie das Gasthaus - vor 1 Stunde

SCHOTTERSMÜHLE - Die romantisch gelegene Schottersmühle im oberen Wiesenttal zwischen Waischenfeld und Behringersmühle wird dieses Jahr 650 Jahre alt. Vielleicht ist die Mühle sogar noch älter. Im Jahre 1367 wurde sie jedenfalls erstmals urkundlich erwähnt. Für die Pächter der Schottersmühle, Heidi Schramm-Krause und ihren Mann Achim, ist dies Grund, ein Jubiläumsjahr "650 Jahre Schottersmühle" mit zahlreichen Aktionen zu feiern, deren Erlöse den beiden Wiesenttaler Kindergärten zugute kommen.

Die frühere Besitzerin Ursula Kilian mit ihrem Sohn Sven auf Spurensuche vor der Schottersmühle. Ein Jahr lang bewirtschaftete die Familie 1980 das Gasthaus. © Thomas Weichert



Auf die Berichterstattung hin hat sich Ursula Kilian aus dem Pottensteiner Ortsteil Weidenloh gemeldet und darauf hingewiesen, das sie und ihr 2013 verstorbener Mann Horst Wilhelm Kilian etwa ein Jahr lang Besitzer der Schottersmühle waren, diese umfangreich saniert und 1980 auch gastronomisch betrieben haben.

Horst Wilhelm Kilian, ein gelernter Maschinenbauingenieur aus Altdorf bei Nürnberg, kam als Versicherungsfachmann zu Schulungszwecken zufällig in die Schottersmühle, da der damalige Müller Helmut Schäfer eine Versicherung abschließen wollte. Die Schottersmühle hatte es Horst Kilian dann aber so angetan, dass er sie schließlich von Schäfer kaufte und am 1. September 1979 mit seiner Frau Ursula übernahm. Zur Schottersmühle gehörten damals noch das zweieinhalb Kilometer lange Fischwasser, 14 Hektar Landwirtschaft und ein großer Campingplatz auf der anderen Seite der Wiesent.

Horst Kilian war damals 35 Jahre alt. Er gab seinen Beruf auf und wurde Gastronom, erinnert sich seine Frau an das so schöne wie arbeitsreiche Jahr in der Schottersmühle. Damals war die Mühle noch nicht an die öffentliche Stromversorgung angeschlossen und der Strom wurde mit dem Mühlen-eigenen Wasserkraftwerk gewonnen. Das Mühlrad war marode war und musste ausgetauscht werden.

Ebenso die altmodische Transmission. Auch der Mühlbach neben der Mühle musste ausgekoffert werden. Kilian tauschte 32 alte Fenster aus und erneuerte diese nach Vorgaben des Denkmalamts. Viele Dachziegel waren kaputt — und so wurde das komplette Dach auf 850 Quadratmetern mit roten Biberschwanzziegeln neu eingedeckt. Neun Fremdenzimmer wurden von den Kilians modernisiert, weitere neun sollten ein Jahr später folgen.

Auf Anraten von Gudila Freifrau von Pölnitz bleib die alte Gaststube bis heute fast unverändert. Horst Kilian arbeitete unermüdlich und investierte sehr viel Geld in die alte Mühle und deren Umfeld. Neben dem Haus sollte der seit 1951 genehmigte Campingplatz, der Haupteinnahmequelle und Grundlage für den gastronomischen Betrieb war, erneuert werden.

200 Stellplätze gab es auf dem Campingplatzareal gegenüber der Wiesent, zu dem eine sanierungsbedürftige Brücke führte. Außerdem ein Haus, das später aus ungeklärter Ursache ein Raub der Flammen wurde. Etwa ein Jahr später kam ein Brief der Gemeinde Wiesenttal, dass der Campingplatz in diesem Zustand nicht mehr weiterbetrieben werden dürfe.

Duschen und Toiletten wurden gefordert. Und dies sofort. "Wir hätten noch ein, zwei Jahre Zeit gebraucht, um den Campingplatz zu sanieren", sagt Ursula Kilian wehmütig. Die Haupteinnahmequelle, der Campingplatz, war weggebrochen — und die Kilians gaben auf.

Die Brücke riss später das Hochwasser weg und wo einst der Campinglatz und das Haus mit dem Pferdestall waren, wuchert heute "Urwald". Der frühere Besitzer Helmut Schäfer kaufte die Schottersmühle wieder zurück und veräußerte sie wenig später an Adolf Mai aus Waischenfeld.

Putenkeulen als Renner

Ursula Kilian erinnert sich gerne an den Sommer 1980 zurück als sie mit ihrem Mann die Gastronomie in der Schottersmühle betrieben hatte. "Der Renner auf der Speisekarte waren damals Putenkeulen, Aale, die in der Wiesent zuhauf gefangen wurden, und natürlich die Riesenpfannkuchen mit einem Durchmesser von 30 Zentimetern nach einem überlieferten Geheimrezept, das bis heute gehütet wird. Sogar einen Hausgeist namens "Gertrud" soll es gegeben haben. Davon ist Ursula Kilian noch heute überzeugt. Und das bestätigt auch das heutige Pächterehepaar.

Achim Krause glaubt zwar nicht an Geister, aber inzwischen glaubt er selbst einen Poltergeist gehört zu haben. Einige unschöne Zwischenfälle gab es damals auch. So wurden etwa 80 Aale aus der Aalreuse in der Wiesent über Nacht gestohlen, ebenso alle vier Räder des Alfa Romeo von Horst Kilian. Ursula Kilians einziger Sohn Sven war damals gerade einmal zwei Jahre alt.

THOMAS WEICHERT