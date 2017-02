Die Nachwuchsnarren der Faschingsgesellschaft (FG) Stadtgarde zeigten, dass sie den Großen in nichts nachstehen: Sie zündeten eine Gaudi-Rakete nach der anderen und präsentierten dem begeisterten Publikum bei der insgesamt 20. Jugendsitzung viele gute Ideen der Aktiven.

Die Narren des Faschingskommitees Kühlenfels-Waidach hatten am Freitag- und Samstagabend das Bürgerhaus in Pottenstein geentert. In zwei ausverkauften Prunksitzungen unterhielten sie ihr Publikum glänzend - mit Gardetanz, Büttenreden und bester Laune.