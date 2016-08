Schrottautos auf Pendlerparkplatz Trockau abgestellt

In Trockau standen vor einigen Tagen drei Pkw ohne Zulassung — Eigentümern müssen womöglich Bußgeld zahlen - vor 1 Stunde

TROCKAU - Auf dem P&R-Parkplatz in Trockau standen vor einigen Tagen einige Pkw, ohne Nummernschilder und in schrottreifem Zustand. Ein Problem, das schon in der Vergangenheit immer wieder auftauchte.

Bei diesem Wagen fehlt die Motorhaube komplett. Die Autos, die vor einigen Tagen noch auf dem Pendlerparkplatz in Trockau abgestellt waren, waren in erbärmlichem Zustand. Foto: Eva Böhm



Fehlende Kennzeichen, eine abgebrochene Stoßstange und Rost: Drei schrottreife Pkw, ein blauer, ein schwarzer und ein weißer, standen vor einigen Tagen auf dem P&R-Parkplatz in Trockau.

Die Stadt Pegnitz wusste von dem Problem bisher nichts, demnach weiß sie auch nicht, wann die Fahrzeuge dort abgestellt wurden.

Bei diesem Auto ist die Stoßstange abgebrochen. Foto: Eva Böhm



Aber Bürgermeister Uwe Raab sagt dazu, dass alte Autos schon in der Vergangenheit immer wieder an verschiedenen Stellen geparkt und nie mehr abgeholt wurden. Die Halter der Fahrzeuge kann die Stadt über die Fahrgestellnummer ermitteln. „Grundsätzlich stellt das Abstellen solcher Fahrzeuge ohne Zulassung eine Ordnungswidrigkeit dar, die seitens der zuständigen Behörde mit einem Bußgeldbescheid für unerlaubte Sondernutzung oder nach dem Abfallgesetz geahndet werden kann“, erklärt Uwe Raab.

Zuständige Behörde ist das Landratsamt. Pressesprecher Michael Benz erklärt, dass das Problem „bekannt“ sei. Allerdings wisse die Behörde nur von einem Schrottfahrzeug. „Wir versuchen, den Eigentümer zu ermitteln. Wir schreiben ihn an und fordern ihn auf, das Auto zu beseitigen.“ Wenn er das nicht mache, kümmere sich das Landratsamt um die Beseitigung. „Und der Eigentümer kriegt die Rechnung“, so Benz.

Raab allerdings erklärt außerdem, dass für die Beseitigung der Autos und eventuell deren Verwertung „grundsätzlich der Straßenbaulastträger des Pendlerparkplatzes“ zuständig ist. In diesem Fall sei das die Autobahndirektion. Das Landratsamt kann allerdings nach dem Abfallwirtschaftsgesetz eingeschaltet werden. Indes gehen beim Amt für Umweltschutz immer wieder Meldungen über Kraftfahrzeuge ein, die ohne gültige amtliche Kennzeichen auf öffentlichem Grund abgestellt werden.

Weitere Auskünfte gibt es beim Amt für Umweltschutz im Neuen Rathaus in Bayreuth, Luitpoldplatz 13, 4. Stock, Zimmer 414, Telefon (0921)251388.

lui