Schrottreifer Polo am Trockauer Parkplatz ausgebrannt

Polizei geht von Brandstiftung aus - Widerrechtlich abgestelltes Wrack beschäftigt Behörden - vor 1 Stunde

TROCKAU - Lichterloh in Flammen stand am späten Sonntagabend ein älterer VW Polo, der am Pendlerparkplatz an der Autobahnanschlussstelle Trockau abgestellt war. Die Kripo bittet um Zeugenhinweise.

Eines der am Trockauer Pendlerparkplatz widerrechtlich abgestellten Autowracks ging jetzt in Flammen auf. Foto: Eva Böhm



Vor kurzem erst hatten die Nordbayerischen Nachrichten darüber berichtet, dass auf dem Pendlerparkplatz an der Autobahnausfahrt Trockau seit geraumer Zeit mehrere schrottreife Autowracks abgestellt sind. Die Stadtverwaltung erklärte damals, sie wisse davon nichts, das Landratsamt als zuständige Behörde wollte die Besitzer ermitteln und sie schriftlich dazu auffordern, die Fahrzeuge zu entfernen. Sollten sie dem Ansuchen nicht nachkommen, wollte die Behörde selbst tätig werden und danach die Kosten verrechnen.



Der jetzt ausgebrannte, nicht zugelassene Polo, stand bereits seit mehreren Wochen auf dem Parkplatz in der Nähe der Autobahn A9. Am Sonntag, gegen 22.30 Uhr, bemerkte ein Autofahrer, dass der Wagen brannte und verständigte die Feuerwehr. Die Flammen waren rasch gelöscht, das Auto hat aber nur noch Schrottwert.

Brandfahnder der Bayreuther Kripo haben die Ermittlungen übernommen. Die Kriminalbeamten gehen derzeit davon aus, dass der Wagen in Brand gesteckt wurde.



Hinweise zur Brandursache nimmt die Kripo Bayreuth unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 entgegen.

rr