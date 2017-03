Schüler aus Auerbach machen sich für Energie-Fragen fit

Auerbacher Realschüler befassen sich mit Ökothemen — Viele Rollenspiele, Vorträge und Experimente - vor 33 Minuten

AUERBACH - An gleich zwei besonderen Schultagen widmen sich die Schüler der 9. Klassen der Realschule des Zweckverbandes dem "day after tomorrow". Nein, nicht dem amerikanischen Kino-Blockbuster, sondern dem Thema Energie. Dieser "day after tomorrow" heißt übersetzt nichts anderes als "übermorgen".

Energiebildung in der Realschule Auerbach. Als eine von wenigen Schulen hat diese für elf Unterrichtsstunden junge Wissenschaftler zu Gast, die mit den Schülern experimentieren. © Klaus Trenz



In elf Unterrichtsstunden gehen zwei junge Wissenschaftler der Initiative Junge Forscherinnen und Forscher (IJF) mit den Schülern das Thema durch und was alles an ihm dran hängt. Die "Energieversorgung heute und morgen" stand am Mittwoch im Mittelpunkt und am Donnerstag noch ein mal.

Es geht nicht nur um Energiebedarf, um Technologien und um Begrifflichkeiten allgemein, "sondern auch um die ökologischen Herausforderungen", erklärt der junge Wissenschaftler der Initiative, Matthias Gerhard. Er will die Schüler an das Thema Energie näher heranführen, auch für einen bewussten Umgang mit Energie sensibilisieren.

"Jugendliche benötigen Wissen, Kompetenzen und Handlungsoptionen, um die kommenden Herausforderungen meistern zu können", so die IJF. Dazu gehöre ein Grundverständnis darüber, wo und wie Energie im Alltag genutzt wird, wo sie herkommt und welchen Einfluss die Energienutzung auf die Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft hat — ein komplexes Thema.

Peppiges Angebot

"Energiebildung" nennt Matthias Gerhard das. Und damit das Bildungsangebot nicht nur trocken daher herkommt, beschränkt sich die IJF nicht nur auf Vorträge. Experimente und Lernstationen sollen den Schultag wirklich zu einem besonderen machen. "Die Schüler sollen etwas machen, sollen naturwissenschaftlich arbeiten", so Gerhard. Das forschende Lernen steht also im Vordergrund. Für die Schüler gibt es zahlreiche Möglichkeiten, Energie zu entdecken und zu erleben — fachübergreifend. "Das Thema Energie und Energielehre ist uns sehr wichtig", so Gerhard. Auch darzustellen, dass es ein politisches Thema ist, das auch kontrovers diskutiert wird.

Deshalb steht — nachdem sich die Schüler heute als Hausarbeit das Themenfeld "Kohlendioxid, Energie und Lebensstandard" erarbeiten — ein Rollenspiel auf dem Programm.

Die Schüler schlüpfen in verschiedene Rollen, wie beispielsweise in einen Industriellen, einen Bürgermeister, einen Umweltschützer. Hier sollen dann alle Informationen, die die Schüler an die Hand bekommen haben, verknüpft werden.

Die Realschule Auerbach war beim Angebot der IJF ganz schnell, denn das gibt es erst seit September vergangenen Jahres.

Der Verein Initiative Junge Forscherinnen und Forscher wurde im August 2010 als eingetragener Verein gegründet, ist gemeinnützig und hat seinen Sitz in Würzburg. Man bietet unter anderem lehrplanergänzende Angebote sowie Lehrerfortbildungen an.

KLAUS TRENZ