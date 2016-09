Schüler aus Steinamwasser brauchen Geduld

OHRENBACH - Das Ende ist abzusehen. Der Ausbau der Straße zwischen Ohrenbach und Gunzendorf soll im Spätherbst abgeschlossen werden. Bis dahin müssen Autofahrer noch eine Umleitung in Kauf nehmen. Vor allem Pendler zwischen Auerbach und Pegnitz kostet die Sperrung Zeit. Auch für die Planer der Schulbuslinien stellen die Arbeiten eine Herausforderung dar.

Zügig voran geht der Ausbau der Straße zwischen Ohrenbach und Gunzendorf. Schüler aus Steinamwasser müssen während dieser Zeit entweder in Gunzendorf oder in Ohrenbach in den Bus steigen. © Foto: Brigitte Grüner



Das Busunternehmen Cermak aus Auerbach transportiert auf dieser Strecke die Schüler. „Man kann das Ganze handeln, wenn man gut vorbereitet ist“, sagt Firmenchef Günther Cermak.

Die Schüler aus Steinamwasser können zum Beispiel nicht mehr im Ort abgeholt werden. Sie müssen in Gunzendorf oder Ohrenbach in den Bus ein- oder aussteigen.

„Es gibt Notsituationen, da geht es nicht anders“, sagt Cermak und appelliert an die Vernunft der Eltern. Denn der Bus von Hagenohe nach Ohrenbach muss einen Umweg über die Bundesstraße 470 fahren.

Der Schulbus nach Auerbach fährt deshalb in Gunzendorf seit Schuljahresbeginn zehn Minuten eher los, nämlich bereits um 7.20 Uhr. Um 7.30 Uhr ist die Abfahrtszeit in Hagenohe und um 7.40 Uhr in Ohrenbach.

Cermak blickt schon nach vorne, wenn der Abschnitt zwischen Steinamwasser und Gunzendorf ausgebaut wird. Dann werden die Busse wahrscheinlich über Penzenreuth und Michelfeld nach Auerbach fahren.

Straße nun breiter

Er ist froh, dass im Herbst erst einmal die Straße zwischen Ohrenbach und Gunzendorf in einem besseren Zustand ist. „So einfach war die Strecke nicht.“ Vor allem die geringe Breite war von großem Nachteil.

Aufgrund notwendiger Asphaltierungsarbeiten wird die Kreisstraße AS 43 im Ortsbereich von Ohrenbach am Dienstag, 20. September, ganztägig in beiden Richtungen für den gesamten Verkehr gesperrt. Die Umleitungsstrecke ist ausgeschildert.

Dem in Ohrenbach ansässigen Landhandel Regn bleibt deshalb am 20. September nichts anderes übrig, als den Betrieb zu schließen. „Da die Straße gesperrt ist, bringt es nichts, das Geschäft zu öffnen“, sagt Oliver Budek, Mitarbeiter der Firma.

Trotz der Baustelle sei es in den vergangenen Wochen immer möglich gewesen, den Landhandel anzufahren. „Im Prinzip waren wir immer erreichbar.“ Vernünftig sei auch die Anlieferung der Getreideernte verlaufen. Die Zahl der Kunden, die aufgrund der Baustelle nicht mehr gekommen sind, halte sich in Grenzen. „Den ein oder anderen haben wir verloren“, sagt Budek.

Insgesamt ist er zufrieden mit dem Fortgang der Bauarbeiten: „Es geht sehr schnell.“ Und irgendwann habe die Straße gemacht werden müssen.

Gabi Scholz wohnt in Ohrenbach und muss jeden Tag zur Arbeit nach Auerbach fahren. „Einschränkungen hat es schon gegeben“, sagt sie. Als Ortskundige habe sie Schleichwege benutzt. Ihre beiden Kinder seien pünktlich in der Schule in Auerbach eingetroffen. „Zeitlich hat es immer geklappt.“ Welchen Weg der Bus genommen hat, weiß sie nicht, „aber es hat funktioniert“. Die Bauarbeiten seien recht flott vorangegangen. „Das Ende ist absehbar. Es wird zügig fertig gebaut“, sagt Gabi Scholz.

Für Cermak war die Kooperation mit der Baufirma sehr gut. „Es war ein hervorragendes Miteinander.“

Auf einer Länge von 1,3 Kilometern wird die Kreisstraße AS 43 zwischen Ohrenbach und Gunzendorf ausgebaut. Dabei wird auf den Bestand aufgebaut und die Fahrbahn gleichzeitig von fünf auf 6,5 Meter verbreitert. Außerdem wird auf rund einem Kilometer Länge begleitend zur Straße ein Radweg angelegt. Dieser hat eine Breite von 2,5 Metern. Im Ausbaupaket enthalten ist auch die Ortsdurchfahrt von Ohrenbach. Die gesamten Kosten betragen rund zwei Millionen Euro.

