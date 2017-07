Schüler-Duo schleppt Kisten für die Pegnitzer Tafel

PEGNITZ - An Arbeit mangelt es nicht in der Tafel. Umso dankbarer ist Vorsitzende Helga Koch über unerwartete Unterstützung. Jeden Mittwochnachmittag kommen die Heimschüler Bastian Kraus (15) und Philipp Schels (14), um das Stammpersonal im Tafelladen beim Ausladen und Sortieren nach der Anlieferung zu unterstützen.

Die Heimschüler Bastian Kraus (15) und Philipp Schels (14) helfen jeden Mittwochnachmittag im Pegnitzer Tafelladen mit und unterstützen das Stammpersonal beim Ausladen und Sortieren. © Frank Heidler



"Jetzt müsste der Fahrer gleich kommen", versucht Anneliese Franz als Laden-Chefin an diesem Tag die Ungeduld der längst wartenden Jugendlichen zu dämpfen. Der aus Plech kommende Ford-Lieferwagen mit einigermaßen frischen Tafel-Waren "steht im Stau".

Nicht auf der Autobahn, sondern auf der Bundesstraßenbaustelle mitten in Pegnitz. Lange Schlangen an den Ampeln.

Nur wenige Minuten später ist es aber soweit. Fahrer Gerhard Weich biegt in den Hof vor der Marienkirche ein und hält vor dem Tafelladen.

Vorsitzende Helga Koch ist ganz stolz auch auf diesen Neuzugang. "Ich hätte nicht gedacht, dass sich auf einen Zeitungsaufruf so viele melden würden." Sechs neue Fahrer hat der Tafelladen nach dem NN-Hinweis. Diese wurden inzwischen auch eingearbeitet.

Kaum, dass Fahrer Gerhard Weich die beiden Flügeltüren öffnet, packen die hilfsbereiten Heimschüler schon mit an und übernehmen große Kartons und rote Eurokisten mit Lebensmitteln.

Sie müssen an diesem schwül-heißen Nachmittag noch oft den Weg aus dem Tafel-Laden im alten katholischen Pfarrhaus zum gekühlten Lieferwagen machen.

Kaum vorstellbar, dass die jungen Männer sich an diesem Tag nicht lieber im Cabriosol vergnügen möchten, statt in den Tafel-Räumen Dienst zu schieben. "Die Zeit hätte eh nicht dafür gelangt", wiegelt der junge Tafel-Helfer Bastian Kraus großzügig ab.

Die drei weiblichen Tafel-Helferinnen sind umso dankbarer über die Hand- und Spanndienste der Heimschüler. "Wir sind doch alles alte Damen", sagt sie mit einem Augenzwinkern. Da könne man nicht mehr so schwer heben. Dann putzt sie weiter mit flinken Hausfrauenhänden das angelieferte Gemüse. Denn auch das gehört zu den Pflichtaufgaben vor der Öffnung des Tafelladens am Freitagnachmittag. "Wir sortieren am Mittwoch, Donnerstag und Freitagfrüh die Waren", so Laden–Chefin Franz.

Die Fränkische-Schweiz-Tour über Ebermannstadt, Igensdorf und Plech jeden Mittwoch gilt dabei regelmäßig als besonders ertragreich. Brote, Nudeln, aber auch Pfirsiche und Kirschen in durchsichtiger Supermarktverpackung sowie jede Menge Milchprodukte.

"Muss noch genießbar sein"

Alle Tafeln in Deutschland haben eine genaue Liste, bis zu welcher Überschreitung der Mindesthaltbarkeitsdauer die Waren überhaupt noch an Kunden weitergegeben werden dürfen. Vorsitzende Helga Koch: "Das muss einfach noch genießbar sein."

Während die Tafel-Helfer noch sortieren, haben die beiden Heimschüler nach nicht einmal einstündiger Arbeit zu Fuß den Rückweg ins wenige hundert Meter entfernte Schülerheim angetreten.

Die Hilfe der Gymnasiasten im Laden ist hochwillkommen. Allerdings hat die Tafelvorsitzende Koch schon längst die Idee ad acta gelegt, hier in Pegnitz ein Freiwilliges soziales Jahr für Schüler (FsJ) anzubieten.

"Dafür reichen die Stunden einfach nicht aus." Das funktioniere nur bei Großstadt-Tafeln oder beim Bundesverband der Tafeln in Deutschland. Nicht ganz uneigennützig fügt Helga Koch aber hinzu: "Wir könnten hier schon noch mehr Schüler als Helfer gebrauchen."

200-Euro-Scheck überreicht

Der jetzige Arbeitseinsatz war ja zu Schuljahresbeginn nach einem Vortrag von ihr im Schülerheim gestartet worden. Damals hatten die Internatsschüler auch einen 200-Euro-Scheck an die Pegnitzer Tafel überreicht. Das Geld stammte aus Verkäufen bei Schulfesten.

Wer sich über die Tafel-Arbeit informieren oder mitmachen möchte, ruft an unter Telefon (0 92 41) 72 07 45.

