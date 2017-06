Schüler und Profis stemmen den "Fidelio"

PEGNITZ - Voluminöse Opernstimmen erklangen am vergangenen Freitag in der Aula der Christian-Sammet-Mittelschule. Eine Dame und zwei Herren, allesamt professionelle Opernsänger, brachten zusammen mit zehn Schülern eine kindgerechte Bearbeitung der einzigen Oper Beethovens "Fidelio" auf die Bühne.

Sammet-Schüler und Gesangsprofis des Ensembles „Papageno“ bei der gelungenen Aufführung von „Fidelio“ in der Aula der Christian-Sammet-Mittelschule in Pegnitz. Foto: privat



Nach einer kurzen Einführung in die Welt des Musiktheaters und des Operngesangs spielten die Kinder die Handlung und sprachen die in den letzten Wochen eingeübten Dialoge. Den Hauptrollen stand jeweils einer der Profis zur Seite, um die entsprechenden Arien der Oper zu singen.

Wunderbar eingebunden wurde auch das Publikum, die Schüler der 5. und 6. Klassen. "Don Pizarro", "Rocco" und die Wachsoldaten, die im Stile der Blues Brothers ausgestattet mit Sonnenbrillen durch die Zuschauerränge liefen, begeisterten die Schüler und Lehrer.

Die "Schauspieler" der Klasse 6 b waren absolut textsicher und meisterten ihre Bühnenpremiere hervorragend.

Nachdem "Florestan", endlich aus dem Verlies befreit, seine Leonore wieder in die Arme schließen konnte und der böse "Don Pizarro" nun selbst im Gefängnis landete, stimmten alle Zuschauer zusammen mit den Profis in den Schlusschor von Beethovens neunter Sinfonie "Freude schöner Götterfunken" ein. So wurde das "Happy End" der Geschichte in der Aula der Mittelschule gefeiert.

