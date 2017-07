Schüler wünschen Herbert Übelacker "schöne Urlaube"

Verabschiedung des langjährigen Schulleiters und begeisterten Radfahrers mit Musik — Lehrer und Elternbeiratsvorsitzende gehen auch - vor 1 Stunde

KÖNIGSTEIN - Mit musikalischen und künstlerischen Aktionen haben die Schüler der Grund- und Mittelschule den langjährigen Schulleiter Herbert Übelacker und zwei weitere Lehrer in den Ruhestand verabschiedet.

Zu „An der Nordsee-Küste“ schunkelte Herbert Übelacker mit Drittklässlern, die ihm unter anderem „schöne Urlaube“ gewünscht hatten. Sonnenbrille und Regenschirm hat er ebenfalls von ihnen erhalten. © Kerstin Goetzke



Zu „An der Nordsee-Küste“ schunkelte Herbert Übelacker mit Drittklässlern, die ihm unter anderem „schöne Urlaube“ gewünscht hatten. Sonnenbrille und Regenschirm hat er ebenfalls von ihnen erhalten. Foto: Kerstin Goetzke



Der begeisterte Radfahrer Übelacker habe in seiner Karriere eine "Tour de Amberg-Sulzbacher-Land" absolviert, erklärte der Schulrat Stephan Tischer den Werdegang des Pensionärs. Station machte Übelacker dabei unter anderem in Edelsfeld, Etzelwang und Illschwang. Zum "Auslandseinsatz" war er in Freihung. Die Leitung der Hauptschule Neukirchen/Königstein hat er zum Schuljahr 2007/08 übernommen, vor zwei Jahren kam die Leitung der Grundschule hinzu und im abgelaufenen Schuljahr kümmerte er sich um die Grundschule Edelsfeld.

Bei der Betreuung der drei Schulstandorte gleichzeitig habe Übelacker versucht, die physikalischen Gegebenheiten von Zeit und Entfernung zu umgehen, meinte Pfarrer Konrad Schornbaum in seinem Grußwort.

"Es liegt in der Natur der Sache, dass die Kollegen und ich Probleme oft selbst lösen mussten", sagte Konrektorin Sieglinde Grüner-Kubitza. Sie beschrieb ihren Vorgesetzten als bestimmenden Chef, der den Kollegen trotzdem viele Freiräume gelassen habe. Selbst mit seinem gewöhnungsbedürftigen, trockenen Humor habe er es geschafft, dass Kollegen Konferenzen mit einem Lachen oder zumindest einem Lächeln im Gesicht verlassen haben. Das habe für eine angenehme Arbeitsatmosphäre gesorgt.

"Ich komme in friedlicher Absicht", sagte der stellvertretende Königsteiner Bürgermeister Klaus Hafner in seiner kurzen Rede augenzwinkernd. Bis 1985 hat er selbst die heutige Mittelschule besucht. "Ich hätte auch gerne mal einen Lehrer in den Ruhestand verabschiedet." Die Zusammenarbeit der Politik mit der Schule lobte dabei nicht nur er, sondern auch die anderen Bürgermeister Winfried Franz (Neukirchen), Hans Durst (Hirschbach) und Elternbeiräte.

"Einfach spitze, dass du da warst", sangen die Erstklässler für ihren scheidenden Schulleiter. Die zweite Klasse überreichte unter anderem Luftballon-Blumen und die dritte eine Fahrradfelge mit Zetteln, auf denen gute Wünsche standen.

Birgit Sollner (Mittelschule) und Claudia Taubmann (Grundschule) wurden an diesem Tag von Übelacker, der 1972 sein Studium in Eichstätt begann, aus ihren Ämtern als Elternbeiratsvorsitzende verabschiedet. Als eine seiner letzten Amtshandlungen "entließ" er außerdem zwei Lehrkräfte: Reinhold Aures begann seine Lehrer-Laufbahn 1974 in Regensburg, war zwischenzeitlich in Auerbach und unterrichtete über 30 Jahre lang in Neukirchen. Zum Abschied und zum 61. Geburtstag trugen die Schüler ihm ein Lied vor.

Jeannette Weiß war seit 2011 Förderlehrerin in Königstein. Vorher war sie unter anderem an der Grundschule Neukirchen/Etzelwang eingesetzt.

KERSTIN GOETZKE