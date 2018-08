Schulleiter Kasseckert: Digitalisierung bleibt großes Thema

PEGNITZ - Realschulleiter Christoph Kasseckert ist der neue Vorsitzende für die schulische Seite des Arbeitskreises SchuleWirtschaft Pegnitz-Auerbach. Das große Thema am Runden Tisch für Bildung bleibt die Digitalisierung. So auch bei der Regionaltagung am 9. Oktober in Pegnitz.

Christoph Kasseckert ist Leiter der Realschule und neuer Vorsitzender des Arbeitskreises SchuleWirtschaft Pegnitz-Auerbach für die schulische Seite. Foto: Marcel Staudt



Die Neubesetzung des Postens war nötig geworden, da Berufsschulleiter Gerd Hecht zu den Berufsschulen Main-Spessart wechselte und somit sein Amt als Vorsitzender für die schulische Seite des Arbeitskreises ebenfalls abgeben musste. Vorsitzender für die wirtschaftliche Seite bleibt Norbert Sporer. "Die Struktur im Arbeitskreis ist sehr gut, da muss man nichts ändern, sondern nur die Arbeit fortführen", sagt Kasseckert. Es geht darum, den Schülern den Einstieg in die Arbeitswelt zu erleichtern, "der Übergang muss begleitet werden", sagt der Realschulleiter. Die kommenden vier Veranstaltungen des Arbeitskreises drehen sich alle um die selbe Herausforderung: Digitalisierung. Herausforderung deshalb, "weil wir unsere Schüler für eine Zeit ausbilden, von der wir nicht wissen, wie sie aussieht".

Welche Anforderungen haben die Arbeitgeber im digitalen Zeitalter an die jungen Bewerber? Über welche digitalen Kompetenzen müssen die Berufsanfänger verfügen? Alles befindet sich im stetigen Wandel, hat Kasseckert beobachtet. "Wir müssen den Schülern beibringen, digital zu kommunizieren und digital zusammenzuarbeiten." Damit der Übergang der Jugendlichen in die Arbeitswelt klappt und sie wissen, was auf sie zukommt, gibt es den Arbeitskreis Pegnitz-Auerbach. Er gehört SchuleWirtschaft Bayern an und ist einer von 100 lokalen Arbeitskreisen. Insgesamt engagieren sich über 5000 aktive ehrenamtliche Unternehmer, Personalverantwortliche, Schulleiter und Lehrkräfte in diesem Netzwerk. Als Kommunikationsplattform für die Vertreter der Arbeitskreise dienen die Regionaltagungen, die alle zwei Jahre in den sieben bayerischen Regierungsbezirken stattfinden.

Der nächste Termin in Oberfranken ist am 9. Oktober in Pegnitz und steht unter dem Motto "Gemeinsam Menschen stärken – Der digitale Wandel in Schule und Wirtschaft." Los geht die Tagung ab 8.30 Uhr in der Berufsschule. Nach Begrüßung und Grußworten wird Professor Frank Fischer aus der Fakultät für Psychologie und Pädagogik an der LMU München ein Impulsreferat zum Thema "Digitales Lernen" halten. Um 11 Uhr folgt eine Dialogrunde mit Auszubildenden und Vertretern der Industrie- und Handelskammer (IHK) sowie Handwerkskammer (HWK) Oberfranken zu "Herausforderungen in der Ausbildung durch die Digitalisierung". Um 13.30 Uhr geht es dann bei KSB weiter. Auch hier beschäftigen sich die Teilnehmer in Arbeitskreisen und Kompetenz-Stationen mit verschiedenen Aspekten der Digitalisierung. "Die Regionaltagung ist eine sehr gute Gelegenheit für die Netzwerkbildung", sagt Kasseckert. Er weist darauf hin, dass es sich um eine öffentliche Veranstaltung handelt. "Man muss nicht Mitglied im Arbeitskreis sein. Jeder, der sich für die schulische oder die wirtschaftliche Seite interessiert, ist willkommen."

Richtige Schulart fürs Kind

Nächster Punkt im Terminkalender des Arbeitskreises Pegnitz-Auerbach ist ein Elternabend in der Woche vom 22. bis 26. Oktober, der Ort steht noch nicht fest. Hier können sich Eltern informieren, welche Schulart die richtige für das Berufsziel ihres Kindes ist.

Bei den Sitzungen des Arbeitskreises in Herbst (22. oder 26. Oktober) und Frühjahr (steht noch nicht fest) wird es wiederum um Digitalisierung gehen. Erst kommen die Mitglieder für "Digitalisierung im Handwerk", dann für "Ausbildung 4.0 – Wandel der Berufsbilder". Zu beiden Themen werden Fachleute sprechen.

