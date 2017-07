Schuloberhäupter sagen leise "Servus"

Rektor Andreas Luber und Stellvertreterin Kordula Arz gehen zum Schuljahreswechsel in den Ruhestand - vor 1 Stunde

PLECH/BETZENSTEIN - In wenigen Tagen ist es soweit: Am 25. Juli werden Andreas Luber und Kordula Arz in den Ruhestand verabschiedet. Wer ab wann offiziell Nachfolger von Luber wird, ist noch nicht sicher. Fest steht aber, dass Arz und Luber auf eine schöne Zeit als Leiter der Grundschule Betzenstein beziehungsweise Grundschule Plech zurückblicken. Auch wenn die Doppelbelastung viele Nerven gekostet hat.

Schulleiter Andreas Luber und seine Stellvertreterin Kordula Arz sagen leise „Servus“. Zum Ende des Schuljahres verlassen sie die Grundschule Betzenstein/Plech und gehen in den Ruhestand. Foto: Annika Braun



Wenn das letzte Zeugnis geschrieben, die letzten Beurteilungen der Lehrkräfte verfasst und der letzte Schüler die Schule für die Sommerferien verlassen hat – erst dann ist Schluss für Andreas Luber und Kordula Arz. "An den Ruhestand kann ich jetzt noch gar nicht denken, momentan geht mein Plan von Tag zu Tag", sagt Luber. Der 64-Jährige ist seit 2008 Rektor der Grundschule Betzenstein/Plech. Seine Stellvertreterin Kordula Arz ist ebenfalls seit 2008 im Amt.

Die Konrektorstelle gibt es seit der Auflösung der Hauptschule nicht mehr. Für Arz lässt sich leichter ein Nachfolger finden. Denn diese Stelle besetzt eine der drei fest angestellten Lehrkräfte an der Grundschule in Plech. Bei der Schulleiter-Stelle ist die Sache komplizierter. Der Job sei aufgrund der gestiegenen Zahl an Verwaltungsaufgaben nicht mehr so beliebt. Zweimal wurde die Stelle ausgeschrieben und angeblich inzwischen ein Nachfolger gefunden. "Solange nichts offiziell bestätigt ist, möchte ich da nichts dazu sagen. Ich weiß auch nicht, wann der- oder diejenige anfängt. Bis jetzt war noch keiner hier, sonst hätte ich selbst die Einarbeitung übernommen", erzählt Luber.

Ihren Ruhestand wollen die beiden ähnlich gestalten: "Ich will die Zeit nutzen, um Sport zu treiben und Zeit mit den Enkeln zu verbringen. Aber ich freue mich auch, wenn ich nicht für alles einen Zeitrahmen haben muss", sagt Arz. Sie hat zwei Enkelkinder, Luber drei. Viel Freizeit hatten sie in den letzten Jahren nicht, weil neben dem Unterricht Verwaltungsaufgaben warteten. Gerade am Computer säße man sehr lange. Relativ neu: Lehrerbeurteilung. "Früher kam da ein Schulrat und hat das übernommen, jetzt ist das meine Aufgabe", so Luber. Die Doppelbelastung habe viele Nerven gekostet. Dennoch sei nie etwas grundlegend schiefgegangen. Das läge vor allem an der guten Zusammenarbeit mit Lehrerkollegium und Elternbeirat. "Wenn in einer kleinen Schule wie unserer zwei Lehrer nicht kooperationsfähig sind, fällt das viel stärker auf, als an großen Schulen. Hier halten alle zusammen, man hilft sich gegenseitig", erzählt Luber. Vor allem in Plech sei das sehr wichtig, wie Arz betont. "Wir haben bei uns Kombiklassen, in denen erste und zweite Klasse gemeinsam unterrichtet werden. Da ist es sehr hilfreich, wenn sich die drei betroffenen Klassenleiter absprechen." Sie selbst unterrichtet eine Kombiklasse. Die Erfahrung zeige: Es funktioniert.

"Wenn die Schülerzahlen weiter so konstant bleiben, und danach sieht es momentan aus, wird dieses Konzept mit den zwei Schulhäusern sich halten können", sagt Andreas Luber. Trotzdem wäre für ihn ein einheitliches Schulhaus wünschenswert. "Die beiden Orte möchten ihre Standorte behalten, aber es ist schon ein großer Organisationsaufwand. Vor allem dann, wenn Kollegen ausfallen. Dann muss ich die Stundenpläne umschmeißen, weil ich die Fahrzeit zum anderen Schulhaus mit einrechnen muss", erklärt Luber. Trotzdem ist er wie seine Kollegin Arz ein Freund der Landschulen. "Probleme können viel leichter angesprochen und schneller behoben werden – auch mit den Eltern. Wenn auf dem Pausenhof etwas passiert, haben wir den Überblick über 60 und nicht über 200 Kinder und wir können bei Themen wie Mobbing viel besser eingreifen", sagt Arz.

Gute Kommunikation

Die gute Kommunikation mit allen Beteiligten der Schulfamilie war beiden sehr wichtig, dass jeder gegrüßt wird, ist Pflicht. "Wenn ich Richtung Schule mit dem Auto fahre und die Kinder einen schon am Morgen anlachen und ,hallo‘ sagen, ist das immer wieder schön", schwärmt Luber. Dies seien Momente, die in Erinnerung bleiben wie die 50-jährigen Jubiläen der beiden Schulhäuser. "Da hat jeder angepackt, jeder hat was organisiert. Das ist ein tolles Gefühl", sagt Kordula Arz. Auf den Elternbeirat sei Verlass gewesen, nicht zuletzt bei der Organisation diverser Schulweihnachtsfeiern. Ein Fest, das Luber und Arz eingeführt haben. "Vorher hatte jede Klasse interne Feiern, wenn überhaupt. Wir wollten, dass alle gemeinsam feiern. Die Plecher Turnhalle ist immer voll, jede Klasse bereitet etwas vor. Da kommt die ganze Schulfamilie zusammen", erzählt Luber. Das sei eines der Highlights des Schuljahres, dazu kommen viele Exkursionen und auch eine Fahrt ins Schullandheim. "Egal ob Bauernhof, Feuerwehr oder Bürgermeisterbesuche: Die Zusammenarbeit mit den hiesigen Vereinen und Institutionen klappt. Wir wollen praxisorientierten Unterricht anbieten", betont Luber.

Die Nachfolger der beiden Schuloberhäupter können auf die Unterstützung von vielen Seiten aufbauen. In Betzenstein sei es vor allem wichtig, etwas umzubauen, um die neu geforderten Sicherheitsmaßnahmen zu erfüllen. Außerdem müsse der Digitalisierung Rechnung getragen und die Räume mit Whiteboards ausgestattet werden, so Luber. Bevor alle Bürosachen für die neuen sortiert werden, haben Arz und Luber noch eine Aufgabe: Sich mit einem Satz von der Schule zu verabschieden. "Wir sagen leise Servus, macht’s gut!", steht kurz danach auf der Tafel. Luber sagt dazu: "Die Betonung liegt auf leise. Wir sind keine Selbstdarsteller."

ANNIKA BRAUN