Schunkeln und singen bei Ahorntaler Musikantentreffen

Blaskapelle Poppendorf feierte 60-jähriges Bestehen — Fast 800 Besucher genossen eingängige deutsche Volkslieder und Alphorn-Klänge - vor 3 Stunden

POPPENDORF - Als ein Volltreffer erwies sich am Samstagabend das Ahorntaler Musikantentreffen. Dieses war als Neuauflage eingebunden in die Feierlichkeiten zum 60. Geburtstag der Blaskapelle, nachdem das Treffen bis 2015 zehn Mal in Folge stattfand.

Der Sternmarsch von sechs befreundeten Musikkapellen war am Sonntag der Höhepunkt der Feier zum 60-jährigen Bestehen der Blaskapelle Poppendorf. Der Gemeinschaftschor wurde dirigiert von Thomas Haas von der Jubiläumskapelle Poppendorf. © Foto: Dieter Jenß



Beste äußere Voraussetzung für die Freiluftveranstaltung war ein lauschiger Sommerabend. Das übertrug sich auch auf die Stimmung der vielen Mitwirkenden aus der Szene, vor allem der Blasmusik. Aber auch auf die 700 bis 800 Besucher, die nicht nur für ein voll geparktes Dorf sorgten, sondern auch kräftig mitschunkelten, sangen und klatschten.

Mittendrin als bestens gelaunter Unterhalter, Moderator Otto Haas, der zugleich Vorsitzender der Blaskapelle ist. Er verstand es, nicht nur die zwanglos auftretenden Gruppen mit ihren musikalischen Werken vorzustellen, sondern auch das Publikum immer wieder zum Mitmachen zu bewegen.

Dabei griff auch Haas im Verbund mit seinen Musikfreunden von der Blaskapelle Poppendorf zur Trompete. Und diese als Ausrichter verstanden es, gleich zum Auftakt das Publikum musikalisch zu begrüßen. Der Ansturm der vielen Besucher beweist nach Dirigent Thomas Haas von den Gastgebern das riesige Interesse an derartigen musikalischen Angeboten.

Die Menschen seien dankbar für die Zusammenstellungen der Musikgruppen, von Alleinunterhaltern über kleinere Gruppen bis zu den Blaskapellen. Nach dem Auftakt ging es Schlag auf Schlag.

Altes deutsches Volksliedgut kam zum Vorschein bis zu urwüchsiger Volksmusik oder böhmischen Weisen. "Cheesy, Xaver und Freunde" aus Elbersberg heizten die Stimmung an. Die "Ehemaligen" aus Creußen und die Gruppe "Bumbera Live" taten es ihnen gleich.

Längst zum Stammpersonal gehört mit seiner Konzertina Rudi Späth aus Gollenbach. Ebenso schon lange dabei die Seniorengruppe "Ü 55" aus dem Ahorntal mit Dirigent Hans Gmelch. Für außergewöhnliche Töne sorgte das Alphornblas-Quartett aus Bayreuth. Weiter ging es mit "Die Unfassbaren", darunter Musiker aus mehreren Kapellen, so der Ahorntaler Blasmusik, mit der Ahorntaler-Böhmischen Blasmusik unter Leitung von Tino Hölzel bis hin zu "Reinhard und Reinhard" aus Creußen, David Hofmann mit seiner Steierischen sowie der Franken-Mafia, die kurz vor Mitternacht den Reigen schlossen.

DIETER JENSS