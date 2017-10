Schüsse in Meyernberg: Anwohnerin ruft die Polizei

Beamte rückten mit einem Großaufgebot an

BAYREUTH/MEYERNBERG - Weil sie Schüsse hörte, alarmierte eine Anwohnerin in Meyernberg am Dienstag die Polizei. Diese rückte mit einem Großaufgebot an. Nach einer Durchsuchung konnte jedoch Entwarnung gegeben werden.

Weil sie mehrere Schüsse hörte, meldete sich am Dienstagnachmittag eine besorgte Anwohnerin bei der Polizei. Sie hatte angegeben, auf einem Balkon im Elfenweg mehrmals das Abfeuern einer Waffe gehört zu haben. Gegen 15.20 Uhr ging der Notruf bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberfranken ein. Gleich mehrere Streifenbesatzungen, darunter auch zivile Einsatzkräfte, fuhren zu der angegebenen Adresse. Zu diesem Zeitpunkt war noch nicht klar, wer die Schüsse abgegeben hatte und womit geschossen worden war.

Die Verursacher konnten jedoch schnell ermittelt werden. Zivile Einsatzkräfte wurden auf zwei junge Männer im Elfenweg aufmerksam und durchsuchten die beiden. Einer der Kontrollierten räumte sofort ein, sich eine Luftpistole bestellt und diese ausprobiert zu haben. Auf dem Balkon testete der 18-Jährige die Waffe und schoss dabei auf ein Holzbrett, was die lauten Knall-Geräusche verursachte. Der junge Mann muss sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

mch