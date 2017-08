Schutt vom Flughafen Nürnberg für Gunzendorf

Airport-Sanierung: Fast 6900 Tonnen in Ex-Steinbruch gebracht

GUNZENDORF - Über 6800 Tonnen Aushub hat eine Firma vom Flughafen Nürnberg nach Gunzendorf gebracht. Das sind mehr als 300 Lastwagen-Ladungen.

Einer von 300: Eine sogenannte Erdbewegungsfirma brachte fast 6900 Tonnen Abraum vom Nürnberger Flughafen „Albrecht Dürer“, der gerade saniert wird, in den ehemaligen Steinbruch Wallner nach Gunzendorf. © Klaus Trenz



"Stück für Stück sind die Landebahn und die Rollwege am Flughafen saniert worden", erklärt Dieter Herold, Leiter des Bereichs Umweltschutz am Albrecht-Dürer-Airport. Dabei sind 6864 Tonnen Boden und Steine ausgebaggert worden, die eine externe Erdbewegungsfirma nach Gunzendorf in den ehemaligen Steinbruch Wallner gebracht hat. Geht man von einem Lastwagen aus, der 20 Tonnen fasst, hätte er 343 Mal fahren müssen, um das Material in die Oberpfalz zu bringen.

Auf die Frage, warum der Aushub ausgerechnet in den rund 70 Kilometer entfernten Auerbacher Ortsteil gebracht wurde, hat Herold eine schnelle Antwort: "Die beauftragte Firma erfährt, welche Art von Material entsorgt werden muss und hört sich um, wer den günstigsten Preis hat." Die Verantwortlichen des Flughafens mischten sich in diesem Fall nicht ein, es bleibe dem Transporteur überlassen.

Herold weiß aber, dass der Aushub mit sogenannten Begleitscheinen dokumentiert wird. Bereits vor dem Transport wird das Material untersucht und gewogen. Das Prozedere wird an der Deponie wiederholt. Zum einen wird damit sichergestellt, dass unterwegs nichts illegal entsorgt worden ist. Und zum anderen kann festgestellt werden, dass kein belastetes Material abgelagert wird.

Belastbarer Aushub

Dass bei den Bauarbeiten, die von Mitte Juni bis Juli gedauert haben, auch belasteter Aushub verwendet und nach Dresden gebracht wurde, bestätigt Herold nicht. "Mir ist nichts von belastetem Material bekannt." Es gehe aber alles mit rechten Dingen zu, "es gibt kein Geheimnis, es ist alles in Ordnung", sagt der Flughafen-Mitarbeiter überzeugt.

Das bestätigt Christine Hollederer, Sprecherin des Landratsamtes Amberg-Sulzbach. Die Behörde ist mit dem Wasserwirtschaftsamt für die Überwachung der Deponie in Gunzendorf zuständig. "Von unserer Seite gibt es nichts zu beanstanden", berichtet sie auf Anfrage der Nordbayerischen Nachrichten. Der Aushub sei vor Ort nochmals überprüft worden und alles sei in Ordnung.

KERSTIN GOETZKE