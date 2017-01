Schutz der Wallfahrer war Hauptaufgabe der Wehr

Keine Alarmierungen für Büchenbacher Brandschützer — Langjährige Mitglieder von Bürgermeister Raab geehrt - 23.01.2017 18:07 Uhr

BÜCHENBACH - Von Alarmierungen blieb die Wehr im vergangenen Jahr verschont. Alle drei Einsätze dienten zur Verkehrsabsicherung bei den Wallfahrten nach Leups, Gößweinstein und Körbeldorf. Bei der Mitgliederversammlung berichtete der Vorsitzende Alexander Lindner von über 17 wahrgenommenen Terminen.

Ehrungsbild mit Christof Ott, David Förster, Manfred Peter, Markus Ott, Rainer Schmitt, Bürgermeister Raab, Vorsitzendem Lindner, Eva Förster, Kommandant Michael Herzing, Löschmeister Christian Reichel und KBI Stefan Steger (v. li). ksch © Foto:



Allein dreimal traf man sich zum Aufhalten anlässlich einer Taufe und zweimal für Hochzeiten. Hauptversammlung, Fasching, Saukopfessen, Feuerwehrfest der Stadt oder Johannisfeuer sind jahrein, jahraus im Terminkalender wie kirchliche Anlässe — vom Pfingst- oder Fronleichnamsfest, über Skapulierfest und Ewige Anbetung bis zum Christbaumaufstellen.

Vor allem waren mehrere Arbeitsdienste am Feuerwehrhaus und an den Außenanlagen nötig. Heuer soll ein zünftiger Feuerwehrfasching für ein volles Dorfgemeinschaftshaus sorgen. Enden wird das Feuerwehrjahr nach der Ewigen Anbetung und einem Kameradschaftsabend.

Laut Kommandant Michael Herzing hat die Feuerwehr 75 aktive Mitglieder, von denen sieben als Feuerwehranwärter unter 18 Jahre alt sind. Zwei Kameraden sind aus beruflichen und privaten Gründen in den passiven Dienst gewechselt, zwei weitere schieden mit dem Erreichen der Altersgrenze von 63 Jahren aus dem aktiven Dienst aus. Dem gegenüber stehen mit Eva Förster, David Förster und Christof Ott drei Neuzugänge.

In Schulungen ging es um Digitalfunk und Unfallverhütungsvorschriften. Auch praktische Übungen bezogen sich auf Unfallverhütung, dazu gab es Übungen am Objekt, eine Geräteübung, eine Nachtübung und eine Übung der älteren Kameraden. Dazu noch die Übungen zur Brandschutzwoche, bei der eine Alarmierung zur Holzofenbäckerei in Buchau erfolgte.

Vier Mann absolvierten das Basismodul der Truppmannausbildung mit Übungen zum digitalen Sprechfunk. Christian Reichel besuchte erfolgreich den Lehrgang zum Gruppenführer.

Hervorragende Arbeit leisteten die Jugendwarte Andreas Förster und Christian Reichel. Vier Mitglieder der Jugendfeuerwehr im Alter von 15 bis 16 Jahren bestanden in Bronn den Wissenstest der Stufe II in Silber. Sie nahmen auch am Jugendleistungsmarsch in Körzendorf teil und belegten mit 31 Fehlpunkten den achten Platz.

Insgesamt 141 Stunden Eigenleistung investierten die Feuerwehrkameraden beim Setzen von Rabatten auf Stirn- und Längsseite des Feuerwehrhauses. Der alte Maschendrahtzaun am Gastank wurde durch einen robusten Doppelstabmattenzaun ersetzt. Die Materialkosten hierfür trug die Stadt Pegnitz. Sie bezuschusste auch den Kauf von 34 Paar Lederschaftstiefeln mit 50 Euro je Stiefelpaar, also 1700 Euro. Die gleiche Summe investierte die Vereinskasse. Somit bleiben Restkosten in Höhe von 25 Euro für den einzelnen Feuerwehrmann. Im Rahmen der Jahresbeschaffung erhielt Büchenbach zwei Schutzanzüge, zwei Feuerwehrhelme und zehn Paar Schutzhandschuhe.

Geehrt wurden durch Bürgermeister Uwe Raab, KBI Steger und die örtliche Feuerwehrführung Markus Ott, Manfred Peter und Rainer Schmitt für 25 Jahre aktiven Feuerwehrdienst. An anderer Stelle wurde Andreas Förster für zehnjährigen sowie Stefan Herzing und Stefan Förster für 20-jährigen Feuerwehrdienst ausgezeich-

net.

Drei Beförderungen

Bürgermeister Raab sprach dabei allen Aktiven Dank und Anerkennung aus. „Wir verneigen uns vor Euch für Euren Dienst in alter, bewährter und guter Manier: Gott zur Ehr dem Nächsten zur Wehr“. Nach der Bekanntgabe des Jahresplans erfolgte die Beförderung von Markus Schmitt und Maximilian Bauer zum Feuerwehrmann, von Michael Schmitt zum Oberfeuerwehrmann und von Christian Reichel zum Löschmeister.

Kreisbrandinspektor Steger forderte nach Details zu Feuerwehrinternas alle zur aktiven und zahlreichen Teilnahme an den Übungen auf. Er ermunterte sie, auch das Ausbildungsangebot durch die Kreisfeuerwehr wahrzunehmen.

Eine Spende für die Vereinskasse überreichte schließlich Anton Herzing als Vorsitzender des Imkervereins Creußen und Umgebung. Er zeigte sich erfreut über die gute Zusammenarbeit mit der Feuerwehr und die Möglichkeit, im Schulungsraum der Feuerwehr Fortbildungen für die Imker durchzuführen.

KARL SCHWEMMER