Schützenheim in Nitzlbuch ist viel zu groß

Bei "Unter Uns" ist die neue Nutzung des Gebäudes ein großes Thema - vor 1 Stunde

NITZLBUCH - Der Schützenverein "Unter Uns" Nitzlbuch will sich den Herausforderungen der Zeit stellen, weil das Interesse am Schießsport allgemein nachgelassen hat. Laut Schützenmeister Josef Geyer laufen in Kürze Verhandlungen über eine andere Nutzung des 1991 in Betrieb genommenen Schützenheimes.

Das Nitzlbucher Schützenheim soll anders genutzt werden. © Michael Grüner



Bei der Hauptversammlung wurde der Vorstand bevollmächtigt, diese Verhandlungen zu führen. Interessenten im Zusammenhang mit einer anderen Nutzung der Immobilie, insbesondere durch andere Vereine oder Privatpersonen, wären vorhanden.

Ein Verkauf der gesamten Anlage hänge von der Gewährleistung ab, dass "Unter Uns" Nitzlbuch seinen Schießsport weiterhin ausüben kann. Eine Entscheidung trifft dann laut Satzung der Vereinsausschuss.

"Dorf-Kultur-Verein?"

Die Immobilie hat laut Geyer einen Wert von 350.000 Euro. 60.000 Euro Verbindlichkeiten müssten seitens des Vereins noch bedient werden. Der Schützenmeister schloss auch den Bau einer kleinen Schießhalle mit Aufenthaltsraum nicht aus. Er konnte sich eine Nutzung als "Dorf-Kultur-Verein" vorstellen. "Wir wollen erreichen, das Vermögen zu erhalten," sagte Geyer. Das Schützenheim wurde deshalb vor geraumer Zeit über die Sparkassen Immobilien GmbH. zum Verkauf angeboten, denn der Bedarf sei nicht mehr vorhanden, diese Anlage in der Größenordnung zu betreiben.

Zu Beginn wurden laut Geyer zehn Schießstände gebraucht, heute würde die Hälfte ausreichen. Früher waren sieben Mannschaften von "Unter Uns" am Rundenwettkampf beteiligt, heute seien es noch zwei. Außerdem sei nur noch eine Handvoll Personen bereit, die anfallenden Arbeiten zu erledigen. Die Jugend wolle sich nicht mehr diesem Gruppenzwang unterwerfen, so der Schützenmeister.

In den vergangenen 27 Jahren fehlte auch ein ausgebildeter Jugendtrainer, um die Aufgaben von Joachim Kugler auszuführen. "Der Verein war früher die Dorfgemeinschaft, dies habe sich gewandelt. Früher war der Verein zudem für das Kulturelle zuständig. Aber auch bei größeren Schießveranstaltungen würden die Einheimischen nun durch Abwesenheit glänzen.

Leistung weniger

Aktuell zähle der Verein 123 Mitglieder nach sieben Austritten und einem Todesfall. Es sei nicht die Aufgabe des Vereins, dass er für andere Vereine Räume und Bewirtung anbietet, damit deren Vereinsaktivitäten gewährleistet sind. Der Wirtschaftsbetrieb habe zwar dazu beigetragen, die Verbindlichkeiten von "Unter Uns" zu reduzieren. Erarbeitet hätten dies aber von den Mitgliedern nur eine Handvoll.

Josef Geyer kündigte an, in Kürze Gespräche mit den Interessenten zu führen, ob sie damit einverstanden sind, schon jetzt ihre Namen zu nennen. Außerdem hatte er angekündigt, nach 40 Jahren an der Spitze von "Unter Uns" aufhören zu wollen. Da absehbar ist, dass den Wirtschaftsbetrieb keiner weiterführt, müsse jetzt etwas geschehen.

Denn die Einnahmen aus dem Wirtschaftsbetrieb seien erforderlich, um die Verbindlichkeiten zu bedienen. Zudem müssen ja die laufenden Kosten bestritten werden. "Können wir dies nicht mehr, sind bald die Lichter aus. Und dann entscheiden wir dies nicht mehr, sondern ein Insolvenzverwalter," so Geyer

SABINE RÜHL