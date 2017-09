Schwarzfahrer hat aus Haftstrafe nichts gelernt

Thüringer wurde auf der A9 mit gefälschtem Führerschein erwischt - Anzeige wegen Urkundenfälschung - vor 3 Stunden

GEFREES - Obgleich er bereits vor längerer Zeit wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis hinter Gittern saß, war ein 34-jähriger Thüringer erneut auf der Autobahn unterwegs, diesmal mit einem gefälschten Führerschein.

Am Donnerstagnachmittag hielt eine Streife der Verkehrspolizei den Opel des 34-Jährigen an der Ausfahrt Gefrees an. Der Fahrer zeigte den Beamten einen litauischen Führerschein vor, den die Polizisten jedoch sofort als Fälschung identifizierten. Sie beendeten die Fahrt und stellten die Autoschlüssel sowie das gefälschte Dokument sicher.

Neben der Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis kommt nun der Vorwurf der Urkundenfälschung hinzu.

Hier geht es zu allen Polizeimeldungen des Tages.