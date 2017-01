Schweinehaltung rechnet sich für Bauern nicht mehr

Andreas Meyer aus Pegnitz hält noch 3300 Tiere — Herausforderung durch Gesetzesänderung - vor 37 Minuten

PEGNITZ - Im Vorfeld der Grünen Woche in Berlin führt der Bayerische Bauernverband (BBV) zurzeit wieder „Stallgespräche“ durch. Gestern waren Vertreter des BBV-Bezirks Oberfranken zu Besuch bei Familie Meyer in Zips.

Schweinehalter Andreas Meyer (Mitte) zeigte Vertretern des Bayerischen Bauernverbands seinen Betrieb und den seiner Schwester Iris Meyer (vierte von links). © Klaus Trenz



Andreas Meyer und seine Schwester Iris Meyer sind Schweinehalter. Rund 2200 Mastschweine und etwa 1100 Ferkel stehen bei Andreas Meyer im Stall. Seine Schwester hält in ihrem eigenen Betrieb in direkter Nachbarschaft 350 Zuchtsauen und liefert die Ferkel an ihren Bruder.

Die Wahl unter anderem von BBV-Kreisobmann Karl Lappe und dem Geschäftsführer der BBV-Geschäftsstelle Bayreuth Harald Köppel, jetzt einen Schweinehalter besuchen, war gezielt. Ist doch der Bestand an Zuchtsauen und Mastschweinen in Oberfranken von rund 42 500 im Jahr 2000 binnen von 15 Jahren auf knapp über 30 000 geschrumpft. Damit geht für Lappe immer mehr die heimische Nahrungsmittelproduktion verloren und werde ins Ausland verlagert.

Selbstversorgung gefährdet?

Die bayerischen Schweinehalter müssten zu Weltmarktpreisen produzieren, stünden aber immer wieder vor neuen Hürden: „Bei uns nehmen die Vorschriften immer mehr zu, sodass es schwieriger wird, ein zufriedenstellendes Einkommen zu erzielen.“ Lappe und Köppel sehen gar die Selbstversorgung mit Schweinefleisch in Bayern gefährdet.

Eine dieser neuen Hürden kommt auf die Familie Meyer am 1. Januar 2019 zu – in Form einer Änderung des Tierschutzgesetzes. Andreas Meyer verabreicht männlichen Ferkeln, wenn sie drei bis vier Tage alt sind, ein Schmerzmittel und kastriert sie. Der Grund für diese gängige Praxis ist, dass das Fleisch von unkastrierten männlichen Mastschweinen einen Geruch und Geschmack haben kann, der für manche Menschen äußerst ekelerregend ist. Laut Deutschen Tierschutzbund komme das bei fünf Prozent der Masteber vor. Denn die Hoden von Ebern produzieren männliche Geschlechtshormone und geschlechtsspezifische Ebergeruchsstoffe.

Diese werden über das Blut in den ganzen Körper, auch ins Muskelfleisch, verteilt. Wird das Fleisch erhitzt, kann dies zu unangenehmen Geruchs- und Geschmacksveränderungen führen. Meyer umgeht das Problem mit der Kastration von Ferkeln, die seiner Meinung nach unproblematisch ist und keine großen Schmerzen verursache. „Das sind nur zwei kleine Schritte“, sagt der Landwirt. Tierschützer sind da anderer Meinung und begrüßen das Verbot der Kastration ohne Narkose.

Kämpfe vorprogrammiert

Doch da fangen die Probleme für Meyer an, der spätestens 2019 vor drei Alternativen gestellt wird: Die erste wäre die Ebermast, also das Mästen der Tiere ohne jegliche Kastration. Damit hält er aber Kämpfe unter den Tieren im Stall und damit auch schmerzhafte Verletzungen für vorprogrammiert. „Das steht in keinem Verhältnis zu dem kurzen Schmerz, den Ferkel bei der Kastration haben.“

Darüber hinaus müssten dann die „stinkenden Eber“ ausgesondert werden. „Und das Fleisch wird dann weggeschmissen“, skizziert Meyer. Die zweite Möglichkeit, die ihm angeboten wird, ist eine sogenannte Immunkastration. Dabei wird das Mastschwein geimpft. Dadurch soll die Hormonproduktion nach dem Wirkprinzip einer Impfung unterdrückt werden. Meyer erwartet vor allem Probleme im Verhalten der Tiere, befürchtet, dass sie in Panik geraten und sich verletzten können. Außerdem sei es für den Landwirt nicht ungefährlich, wenn er versuche, rund 100 Kilogramm schwere Tiere zu impfen.

Betäubung mit Gas

Die dritte Alternative, die im Raum steht, ist die Betäubung der Ferkel mit einem Gas, um sie schmerzfrei zu kastrieren. Abgesehen davon, dass dies die teuerste Methode sei, halten sie die Meyers für die schlechteste. Denn: „Etwa 20 Prozent“, sagt Iris Meyer, „wachen aus der Narkose nicht mehr auf“. Das ist für die Meyers das Gegenteil des Tierwohls, das sich die Lebensmittelbranche auf die Fahnen geschrieben habe. Hinzu komme, dass die einheitlichen Narkosemasken aufgrund unterschiedlicher Schädelformen der Ferkel undicht sein könnten. „Ich bekomme das Gas dann dauernd ab und weiß nicht, wie sich das auf meine Gesundheit auswirkt“, gibt Iris Meyer zu bedenken.

Andreas Meyer hofft auf eine vierte Alternative, die zurzeit noch diskutiert wird. „Zu viele Theoretiker machen Entscheidungen am grünen Tisch, ohne die Praxis zu berücksichtigen“, kritisiert indes Kreisbäuerin Katrin Lang. Die Landwirtschaft versperre sich nicht gegen neue Vorschriften, betont Lappe. Auch die Familie Meyer will nicht neuen Gesetzen trotzen, aber: „Wenn mir jemand den Mehraufwand bezahlt, dann machen wir das mit“.

Und Iris Meyer erklärt: „Wir wollen mit unserer Arbeit auch Geld verdienen. Wir haben nichts davon, wenn wir unsere Tiere schlecht behandeln, aber jede neue Auflage ist für uns existenzgefährdend.“

Rund 40 Prozent seiner schlachtreifen Schweine liefert Andreas Meyer übrigens an acht Metzger in der Region, unter anderem nach Pegnitz, Trockau und Auerbach, wo noch selbst geschlachtet wird. Die restlichen Schweine gehen an den Schlachthof in Bayreuth. Neben der Schweinehaltung bearbeitet Meyer 300 Hektar Ackerland, auf denen er Getreide, Raps und Erbsen als Futtermittel anbaut.

KLAUS TRENZ