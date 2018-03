Schwerer Lkw-Unfall auf der A9: Fahrer stirbt vor Ort

BAYREUTH - Am frühen Donnerstagabend kam es auf der A9 beim Autobahnkreuz Bayreuth/Kulmbach zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer des Lkw noch vor Ort seinen Verletzungen erlag. Die Autobahn blieb in beide Richtungen bis in die späten Abendstunden gesperrt.

Bei dem schweren Lkw-Unfall auf der A9 kam am Donnerstagabend der Fahrer des Fahrzeugs ums Leben. Die Autobahn ist derzeit in beiden Richtungen gesperrt. © NEWS5 / Fricke



Der 61 Jahre alte Fahrer des Sattelzuges aus dem Zulassungsbereich Vogtlandkreis war gegen 17.30 Uhr auf der A9 in Richtung Norden unterwegs, als er kurz nach dem Autobahndreieck zunächst nach rechts in das Bankett geriet. Nach dem Gegenlenken überquerte das schwere Fahrzeug alle drei Fahrstreifen und prallte in die Mittelschutzplanke, wo der Sattelzug mehrere Felder niederwalzte. Anschließend kippte der Lastwagen nach links auf die Fahrerseite.

Der 61-jährige Thüringer wurde in der schwer demolierten Fahrerkabine seiner Zugmaschine eingeklemmt und erlitt dabei tödliche Verletzungen. Ein alarmierter Notarzt, der mit einem Rettungshubschrauber eintraf, konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bayreuth unterstützte ein Sachverständiger die Beamten der Bayreuther Verkehrspolizei bei der Klärung der Unfallursache. Zahlreiche Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren und des Technischen Hilfswerks bargen den eingeklemmten Fahrer aus seinem Führerhaus und unterstützten bei den Verkehrs- und Bergemaßnahmen. Das Rote Kreuz versorgte die Einsatzkräfte bei den kalten Temperaturen mit warmen Getränken.

Die Helfer hatten vor Ort auch wieder mit zahlreichen Gaffern zu tun. Zwar war die Autobahn in Richtung Berlin gesperrt, aber in Fahrtrichtung München wurde der Verkehr einspurig vorbeigeleitet. Statt auf den Verkehr zu achten, zückten zahlreiche Fahrzeugführer ihr Handy, um Aufnahmen vom Unfallort zu machen. Feuerwehreinsatzleiter Daniel Kohl: „Das ist schon unverantwortlich. Die gefährden damit die Einsatzkräfte, vom fließenden Verkehr einmal abgesehen“. Deswegen handelte der Einsatzleiter schnell und ließ mit seinen Fahrzeugen einen Sichtschutz aufbauen.

Währenddessen versuchten die Einsatzkräfte den verstorbenen Fahrer zu befreien. Jedoch war schnell klar, dass dies nicht funktioniert, solange der mit Reifen beladene Lastwagen auf der Seite liegt. Ein Kran musste das schwere Gefährt erst aufrichten, nachdem es entladen wurde. Erst dann war die Bergung des 61-Jährigen möglich.

Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von über 100.000 Euro.

Der Bericht wurde um 23 Uhr aktualisiert.

