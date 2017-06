Am Montagmorgen schätzte der Fahrer eines BMW auf der A9 bei Gefrees seine Geschwindigkeit falsch ein und stieß gegen einen weiteren BMW vor ihm. Anschließend fuhr er in den Mittelstreifen und prallte von dort aus in einen Ford Fiesta. Der Ford wurde durch den Aufprall unter einen Sattelzug geschleudert. Der Fahrer des Fords wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Klinikum Bayreuth geflogen. Die Autobahn war für mehrere Stunden komplett in Richtung Süden gesperrt. © NEWS5/Fricke