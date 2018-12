Am Freitagabend ereignete sich auf der Bundesstraße zwischen Pegnitz und Plech ein schwerer Unfall: Auf Höhe eines Wanderparkplatzes kollidierte ein BMW frontal mit einem VW. Drei Personen wurden durch den Unfall zum Teil schwer verletzt. Die Straße musste komplett gesperrt werden. © NEWS5

Pegnitz: Lasterfahrer verliert Kontrolle und verstirbt auf B2 Am Mittwoch ist ein Lkw-Fahrer auf der B2 von Pegnitz in Richtung Creußen mit seinem Fahrzeug in die Leitplanke gefahren. Wohl wegen gesundheitlicher Probleme hatte er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Mann verstarb kurz danach im Krankenhaus. Die B2 wurde bis etwa 14 Uhr gesperrt.

In Gegenverkehr geraten: 23-Jährige auf B22 in Fahrzeug eingeklemmt Eine 40-jährige BMW-Fahrerin geriet am Dienstagmorgen auf der B22 bei Lettenhof in Richtung Bayreuth in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Audi einer 23-Jährigen. Die junge Frau musste daraufhin aus ihrem Fahrzeug befreit werden.