Schwerer Unfall bei Trockau: A9 war komplett gesperrt

Auto steckt unter Lkw - drei Personen verletzt, zwei davon schwer - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Ungebremst fuhr am Dienstagvormittag ein Ford Galaxy mit hoher Geschwindigkeit unter den Auflieger eines vorausfahrenden Sattelzuges. Die A9 war zwischen dem Sophienberg und Trockau in Fahrtrichtung Süden etwa eine Stunde lang komplett gesperrt. Drei Personen wurden bei dem Unfall verletzt, zwei davon schwer.

Nach einem schweren Verkehrsunfall zwischen dem Sophienberg und Trockau auf der A9 wurde mindestens eine Person verletzt. © NEWS5 / Fricke



Nach einem schweren Verkehrsunfall zwischen dem Sophienberg und Trockau auf der A9 wurde mindestens eine Person verletzt. Foto: NEWS5 / Fricke



An einer leichten Steigungsstrecke zwischen dem Parkplatz Sophienberg und der Ausfahrt Trockau war ein 55-Jähriger mit einem Lkw in Richtung Süden unterwegs. Laut Polizei krachte der hinter ihm fahrende Ford, in dem drei Personen saßen, völlig unvermittelt in den Sattelzug.

Durch die Wucht des Aufpralls verkeilte sich die Front des Autos bis zur Windschutzscheibe unter dem Sattelauflieger und der Ford wurde über 100 Meter mitgeschleift. Warum der Ford auf den Sattelzug auffuhr, ist laut Polizei bislang nicht bekannt.

Der 43-jährige Fahrer erlitt schwerste Verletzungen und kam mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Bayreuth. Sein 26-jähriger Beifahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Der auf der Rückbank des Ford schlafende 28-jährige Insasse wurde ebenfalls schwer verletzt und von einem zweiten Rettungshubschrauber nach Amberg geflogen.

Die Autobahn in Richtung Süden war für eine Stunde total gesperrt, es bildete sich ein Stau von bis zu acht Kilometern, wie die Polizei mitteilte. Der Ford und der mit Getreide beladene Sattelauflieger wurden abgeschleppt. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei etwa 20.000 Euro. Durch die Bergungsarbeiten war der Verkehr bis in die Nachmittagsstunden beeinträchtigt.

