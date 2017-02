Schwerer Unfall: Umgekippter Lkw versperrt die A9

Fahrer ist schwer verletzt - Sachschaden von etwa 100.000 Euro - vor 59 Minuten

BAYREUTH - Kurz nach 1 Uhr fuhr am Donnerstag ein Lkw in die Mittelplanke und kippte dann quer auf die Fahrspuren. Der Fahrer des Sattelzuges ist schwer verletzt, die A9 in beide Richtungen fast komplett gesperrt. Die Bergungsarbeiten könnten sich noch bis zum Mittag hinziehen.

Schwerer Verkehrsunfall auf der A9: Ein Lastwagen krachte in eine Mittelschutzplanke und kippte auf die Fahrbahn. Der Fahrer wurde dabei verletzt. © NEWS5 / Fricke



Schwerer Verkehrsunfall auf der A9: Ein Lastwagen krachte in eine Mittelschutzplanke und kippte auf die Fahrbahn. Der Fahrer wurde dabei verletzt. Foto: NEWS5 / Fricke



Zwischen den Anschlussstellen Marktschorgast und Gefrees kam es kurz vor 1 Uhr zu dem Unfall. Noch ist unkla, weshalb der Laster von der Fahrbahn abkam. Der umgestürzte Sattelzug blockierte die Fahrbahn in Richtung München. Der 59-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. In den querliegenden Lastwagen krachte noch ein Kleintransporter, dessen Fahrer blieb laut Polizei aber unverletzt.

Durch umherliegende Teile wurden auch Autos auf der Fahrbahn in Richtung Berlin beschädigt. Insgesamt soll der Sachschaden nach ersten Schätzungen bei etwa 100.000 Euro liegen.

Bilderstrecke zum Thema A9 bei Bayreuth: Kleintransporter fährt in umgekippten Laster Ein mit Gemüse beladener Sattelzug kam am in der Nacht auf Donnerstag auf der A9 zwischen Marktschorgast und Gefrees von der Fahrbahn ab, durchbrach die Mittelplanke und kippte um - der Laster blockierte die andere Fahrbahn der A9. Der 59-jährige Fahrer wurde schwer verletzt. Ein Kleintransporter konnte nicht mehr ausweichen, krachte in den Laster. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 100.000 Euro.



In beiden Fahrrichtungen staut sich auch am Donnerstagmorgen noch der Verkehr. Gegen 9.30 Uhr berichtete ein Sprecher der Polizei, dass sowohl in Richtung München, als auch in Richtung Berlin nur der Standstreifen für die Autos und Lkw freigegeben sei. Auf dem Fahrstreifen in Richtung Süden liegt nach wie vor der zu bergende Lkw, auf den Fahrspuren in Richtung Norden stehen Kräne und andere schwere Geräte, die zur Bergung benötigt werden. In Fahrtrichtung Norden gibt es einen Rückstau von etwas drei Kilometern Länge. Es ist noch nicht absehbar, wie lange die A9 noch gesperrt bleibe, im schlechtesten Fall könnten sich die Bergungsarbeiten aber noch bis Mittag ziehen, erklärte ein Sprecher der Polizei Oberfranken.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

bb/als

Mail an die Redaktion