Schwertransport bei Pegnitz gestoppt: Zu lang und zu schnell

Fahrt war außerdem nicht genehmigt - Rumäne musste Fahrzeug an der Rastanlage abstellen - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Einen nicht angemeldeten Schwertransport stoppte die Polizei an der Rastanlage Fränkische Schweiz. Bei der Kontrolle gab es noch mehr Beanstandungen: Das Fahrzeug war zu lang und außerdem zu schnell unterwegs.

Einen rumänischen Sattelzug, der auf der Autobahn in Richtung Süden fuhr, hielt eine Streife der Verkehrspolizei in der Nacht zum Freitag an der Rastanlage Fränkische Schweiz an. Bei der folgenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass das Fahrzeug des 29-jähigen Rumänen eine Länge von 24,80 statt der erlaubten 16,50 Meter hatte. Eine Erlaubnis zur Durchführung eines Schwertransportes mit entsprechenden Auflagen konnte der Fahrer ebenfalls nicht vorweisen.

Die weitere Kontrolle verriet, dass das überlange Fahrzeug mit Geschwindigkeiten von bis zu 104 statt der erlaubten 80 km/h unterwegs war.

Bis zur Genehmigung des Transportes wurde die Weiterfahrt unterbunden. Der 29-Jährige musste eine Sicherheitsleistung für die Verstöße bezahlen.

rr