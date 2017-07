Schwester Teresa singt vor einem Millionenpublikum

Ehemalige Pegnitzerin wurde von Stefan Mross in die ARD-Sendung" Immer wieder sonntags eingeladen" - vor 9 Minuten

PEGNITZ - Schwester Teresa von der Kleinen Kommunität Jesu ist auch nach oohrem Wegzug in Pegnitz immer noch bestens bekannt. An diesem Sonntag gibt es ein Wiedersehen im ARD-Fernsehprogramm, tritt sie doch in der Sendung "Immer wieder sonntags" von Stefan Mross auf, diesmal als Schlagersängerin.

Über 100 Vorträge hält Schwester teresa im Jahr. Jetzt wurde sie von Stefan Mross in die ARD-Sendung "immer wieder sonntags" eingeladen. © privat



Über 100 Vorträge hält Schwester teresa im Jahr. Jetzt wurde sie von Stefan Mross in die ARD-Sendung "immer wieder sonntags" eingeladen. Foto: privat



"Sie haben mich auf YouTube mein Lied singen hören und fanden es so sympathisch. Ich singe gewöhnlich nur für den lieben Gott und in der Kirche, und bin keine grosse Sängerin, aber sie haben nicht nachgegeben", erklärt Schwester Teresa, wie es zu dem Engagement gekommen ist.

Aus acht Titeln durfte sie einen Schlager für die Rubrik " Mein Tag" auswählen. Diesen hat sie in den vergangenen Tagen fleißig mit Schwester Claudia und einer Gesangslehrerin geübt, gilt es doch, vor einem Millionenpublikum zu bestehen. Obwohl als Referentin, Musical-Autorin und Abenteuerland-Organisatorin an Auftritte in der Öffentlichkeit gewöhnt, gibt sie doch freimütig zu, diesmal doch etwas nervös zu sein, tritt sie doch im Europa-Park neben Stars wie DJ Ötzi, den Kolibris oder der Gruppe Münchner Freiheit auf.

Über 100 Vorträge hält Schwester Teresa im Jahr. Jetzt tritt sie wieder einmal im Fernsehen auf. © Irene Lenk



Über 100 Vorträge hält Schwester Teresa im Jahr. Jetzt tritt sie wieder einmal im Fernsehen auf. Foto: Irene Lenk



Schwester Teresa zusammenfassend: "Wenn ich mich wieder auf so was Verrücktes einlasse, dann nur, weil ich dabei was Gutes tun kann. So werde ich meine Gage an das ökumenische Projekt Zubza in Indien spenden, für das sich Viele in unserer Gemeinde Weisendorf einsetzen."