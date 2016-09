Schwierige Rettung eines verunglückten Kletterers

Mann aus Neuhauser Gebiet stürzt, weil Felsfenster der Maximilianswand bricht — Großeinsatz der Helfer im Wald - vor 23 Minuten

KROTTENSEE/NEUHAUS - Tragisches Ende eines Kletternachmittags: Am Mittwochabend ist ein 44-jähriger Mann aus dem Neuhauser Gemeindegebiet verunglückt. Er wurde mit schwersten Verletzungen in die Uniklinik Erlangen geflogen. Die Bergung gestaltete sich schwierig.

Ein Rettungshubschrauber aus Nürnberg landete in Krottensee. Foto: Archiv



Das Unglück passierte gegen 19 Uhr an der Maximilianswand im Sackdillinger Forst. Der Mann war mit drei Bergkameraden beim Klettern. Während er in die Felswand einstieg, wurde er durch einen Freund mit einem Seil gesichert. Das Sicherungsseil hatte er durch eine fensterförmige Ausbuchtung im Fels geführt. Als er bereits wieder im Abstieg war und sich ins Seil hängte, brach das Felsfenster aus, und der Mann stürzte etwa sieben Meter in die Tiefe.

Die Bergkameraden verständigten sofort die Rettungsdienste und leisteten Erste Hilfe. Wenige Minuten später traf bereits der „Helfer vor Ort“ des ASB Jura am Unglücksort ein.

Kurze Zeit später kamen Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Auerbach und Ranna, des Roten Kreuzes und der Bergwacht. Einsatzleiter Florian Himmelhuber vom BRK Auerbach berichtete, dass die zehn Mitglieder der Bergwacht aus Amberg den Verunglückten aus dem schwierigen Gelände geborgen haben und mit einer Gebirgstrage fast 200 Meter durch den Wald tragen mussten. Wichtige Arbeit leisteten die Feuerwehren, die den mittlerweile finsteren Wald mit Lichtmasten ausleuchteten. Mit dem Rettungswagen des ASB Velden wurde der Mann zum Rettungshubschrauber nach Krottensee gebracht.

