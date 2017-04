Schwimmer beschwert sich über Cabriosol in Pegnitz

Badegast wäre bei Sonnenschein gerne mit offenem Dach geschwommen - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Für Dietmar Dietz (58) aus Hersbruck gibt es nichts Schöneres, als bei Sonnenschein unter freiem Himmel zu schwimmen. Und so wollte er im Cabriosol ein paar Runden drehen. Doch das Dach blieb trotz des schönen Wetters zu. Das passte ihm nicht.

Wenn es draußen warm genug ist, kann das Cabrio-Dach im Pegnitzer Ganzjahresbad geöffnet worden. Darüber entscheidet aber der diensthabende Schichtführer. © Ralf Münch



"Die Öffnung des Daches ist jeweils eine individuelle Entscheidung des diensthabenden Schichtführers im Cabriosol", so Bürgermeister Uwe Raab auf Nachfrage unserer Zeitung. Als das Bad in Betrieb genommen wurde, sei darüber diskutiert worden, eine Öffnung des Daches von bestimmten Bedingungen oder Kriterien abhängig zu machen. Dies wurde aber verworfen, weil solche Festlegung stets zu Missverständnissen führen würden, so der Bürgermeister. "Die Rückmeldungen der Badegäste zeigen uns, dass auch bei schönem Wetter eher ein geschlossenes Dach bevorzugt wird", sagt Raab. Gerne werde in diesen Frühsommerzeiten das im Freien liegende Solebecken als Alternative genutzt. Wichtig für die Schwimmer sei außerdem die Möglichkeit, nach dem Aufenthalt im Becken bei schönem Wetter die Liegewiese für ein Sonnenbad nutzen zu können.

"Bisher wurden nur Höchsttemperaturen von maximal 18 bis 20 Grad im Schatten gemessen, und da war man sich einig, im Sinne der überwiegenden Zahl der Gäste, dass diese eindeutig zu niedrig sind, um das Dach zu öffnen", erläutert Raab. Ein Defekt des Daches als Ursache, dass es nicht geöffnet werde, sei nicht gegeben.

Bislang haben 31.837 Personen das Cabriosol in diesem Jahr besucht. Im Vorjahr waren es im gleichen Zeitraum 35.707 Besucher gewesen. "Der leichte Rückgang der Besucherzahlen ist mit dem schönen Wetter zu erklären. Bei trockenem Wetter – auch Winterwetter – wird lieber den Outdoor-Sportarten der Vorzug gegeben" sagt der Bürgermeister. Dies war im Winter und zeitigem Frühjahr 2017 bisher der Fall. Das Bad werde eher bei Schmuddelwetter genutzt.

"Dann ist das ganze Dachvorhaben eine Misswirtschaft", wundert sich Dietmar Dietz über die Reaktion der Stadt. Man müsse sich im Vorfeld überlegen, was man da baue und könnte eine Menge Geld sparen. Für ihn macht das Ganze keinen Sinn. Er verstehe ja noch, wenn die Spaßbecken im Innenbereich sind. Aber ein Schwimmer bewege sich doch im Becken, da friere er nicht. Ins Cabriosol werde er nicht mehr kommen, das hat seinen Reiz für ihn verloren.

Dietz geht lieber nach München ins Dante-Bad, ein Ganzjahresbad. "Schwimmen in der Natur beflügelt Geist und Hirn", sagt der Hersbrucker. "Wenn ich drinnen schwimmen will, kann ich auch ins Hallenbad gehen, da brauche ich kein Schiebedach."

FRAUKE ENGELBRECHT