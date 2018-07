Schwimmkurse sorgen bei Eltern für Ärger

PEGNITZ - Facebook-Aufreger und Elternfrust: In Pegnitz kocht der Ärger hoch. Grund? Eine Regelung, wie Kinder zu den Schwimmkursen der Volkshochschule (VHS) im Cabriosol gebracht werden müssen. Das kostet jetzt nämlich Eintritt, auch wenn Väter oder Mütter das Bad gar nicht nutzen.

Wenn Eltern ihre Kinder zum Schwimmunterricht bringen, sollen sie im Pegnitzer Cabriosol künftig Eintritt bezahlen. Foto: Symbolfoto: Stefan Hippel



"Ich finde das eine Frechheit, von den Eltern Geld zu verlangen, nur um dann eine Stunde auf der Bank zu sitzen", schreibt eine Diskussionsteilnehmerin. Ein anderer kommentiert, es sei eine "Große Sauerei! Wenn ein Kind Angst hat, müssen die Eltern noch Geld zahlen, um auf der Bank zu sitzen. Das ist reine Geldmacherei."

Es war ein Brief der Volkshochschule Pegnitz, der die Gemüter in der Facebook-Gruppe "Ich bin ein echter Pegnitzer" so erhitzte. Darin geht es um die Schwimmkurse für Kinder, die die VHS in Zusammenarbeit mit der Wasserwacht anbietet.

Wie bisher müssen die Kinder von einer Aufsichtsperson zu den Schwimmlehrern im Lehrschwimmbecken gebracht werden. Nur sollen die Eltern nun dafür Eintritt bezahlen. Das diene der "konsequenten Umsetzung der Badeordnung und der damit verbundenen Wahrung der persönlichen Rechte der Badegäste", steht im Brief. Außerdem schreibt die VHS: "Diese Regelung gilt ab Juli 2018 und ist eine Vorgabe des Badbetreibers und nicht der Volkshochschule Pegnitz."

Schiebt die VHS dem Badbetreiber den schwarzen Peter zu? Mitnichten, meint dazu Sebastian Poppek, Projektleiter der Betreiberfirma GMF. Der Brief sei in Abstimmung mit der VHS an die Eltern rausgegangen. "Nur wer Eintritt zahlt, schließt einen Vertrag ab, in dem er die Badeordnung anerkennt und ist durch die Betriebshaftpflicht versichert, falls er zum Beispiel ausrutscht", sagt Poppek. GMF gehe es dabei nicht darum, sich zu bereichern an den Eltern. Natürlich sei es auch möglich, dass ein Erziehungsberechtigter alle Kinder zum Becken bringe, die Eltern müssten sich eben untereinander absprechen. Leider könnten die regulären Badeaufsichten die Abholung der Kinder nicht übernehmen. "Sie würden sonst ihre Aufsichtspflicht im Regelbetrieb vernachlässigen", sagt Poppek.

Jens Ackermann, der den Aufreger-Brief auf Facebook gepostet hatte, hält das für nicht praktikabel. "Mich betrifft diese Sache gar nicht selbst: Meine Tochter hat ihren Kurs gerade erst beendet", sagt er. Es hätte aber sicher nicht so funktioniert, wie von Poppek vorgeschlagen. "Der Weg zu den Umkleidekabinen ist ja schon nicht kostenlos. Jetzt gehen Sie mal mit zehn kleinen Kindern da rein und ziehen die um. Als Mann würde man dabei noch komisch angeschaut", so Ackermann. Dableiben könne man ohnehin nur, wenn man nicht mehrere Kinder hat. "Ich musste meine andere Tochter noch zu einem anderen Kurs fahren. Meine Frau hätte die Kleine also abholen und dafür noch mal Eintritt zahlen müssen." Außerdem sei es "einfach ein Witz", dass man auch als Elternteil vollständige Badekleidung anziehen müsse, um die Kleinen zum Becken zu bringen, obwohl man gar nicht vorhabe zu baden. "Kurze Hosen würden doch auch genügen", so Ackermann weiter. Hier erwarte er mehr Kulanz vom Betreiber.

Arbeit an "feinerer Lösung"

Glücklich mit der Lösung ist Poppek auch nicht. Zum neuen Semester der VHS Anfang 2019 werde eine "feinere Lösung erarbeitet". Nur seien die Programme der VHS schon gedruckt gewesen. Die Lösung habe man gemeinsam entwickelt. Von der Übergangslösung betroffen sind bisher die Kurse im August.

Die Stadt Pegnitz, Träger des Bades wie der Volkshochschule, teilte der Redaktion auf Anfrage schriftlich mit, dass Bürgermeister Uwe Raab (SPD) sich gegenwärtig noch im Austausch mit Sebastian Poppek befinde. Die GMF hatte Anfang des Jahres die Betriebsleitung des Bades vom Dienstleistungsunternehmen der Stadt Pegnitz übernommen.

