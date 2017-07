Schwimmteam in Tirschenreuth erfolgreich

Auerbacher punkten bei Oberpfalzmeisterschaften - vor 3 Stunden

AUERBACH - SV 08-Trainer Klaus Grünberger war bei den Oberpfalzmeisterschaften zufrieden mit den Leistungen seiner sieben Schwimmer, die im Freibad Tirschenreuth an den Start gingen: Fast alle durften sich über Medaillen freuen. Vier von ihnen qualifizierten sich zudem für die Bayerischen Meisterschaften.

Das Auerbacher Schwimmteam schaffte es aufs Stockerl. © F.: SV 08 Auerbach



Bei Markus Ruff geht es nach seiner Verletzung wieder aufwärts. Er belegte je vier erste und zweite Plätze in der Jahrgangswertung. Dazu kommt, dass er über alle drei Bruststrecken der schnellste Schwimmer der Oberpfalz ist und jeweils die offene Wertung für sich entschied. In seinem Sog steigerte sich der auch im Jahrgang 2000 schwimmende Jesse Huisjen so beachtlich, dass er über 50 Meter Brust und 200 Meter Freistil jeweils Platz 2 belegte. Zwei Titel in der Jahrgangswertung gingen an Leonard Hieke. Er setzte sich über 100 Meter und 200 Meter Rücken durch und belegte hier in der offenen Wertung zudem die Plätze 3 und 2.

Einen Sprung nach vorn machte Christina Bruckner, die sich den Titel über 100 Meter Schmetterling im Jahrgang 2000 holte. Tamara Reisner belohnte sich für den Einsatz über die 200-Meter-Schmetterling-Strecke mit der Goldmedaille und freute sich über zweimal Silber. Ebenfalls Silber erkämpfte sich Miriam Budek über 50 Meter Freistil. Die jüngste Auerbacherin, Arianna Sefa, verbesserte zwar ihre Bestzeiten, musste sich aber im starken Jahrgang 2005 mit Plätzen im Mittelfeld zufrieden geben.

