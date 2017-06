Gegen 8.46 Uhr gingen bei der oberfränkischen Polizei die ersten Notrufe ein: Am Sonntagmorgen war auf der A9 zwischen den Ausfahrten Bayreuth-Süd und Bayreuth-Nord ein Seat in einen Baustellenbereich in der Mitte der Autobahn gefahren. Das Auto überschlug sich schließlich, der Fahrer musste schwer verletzt in eine Klinik geflogen werden. © NEWS5 / Holzheimer