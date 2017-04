Sebastian Schmidt aus Plech in Nationalkader berufen

15-jähriger Schütze vom FSV Schnabelwaid hat sich innerhalb von drei Jahren nach oben trainiert - vor 1 Stunde

PLECH/SCHNABELWAID - Sebastian Schmidt aus Plech hat es geschafft. Der Schütze aus der Schützensparte vom FSV Schnabelwaid konnte sich bei der Qualifikation für den Nationalkader als Bester in seiner Klasse direkt für den Kader qualifizieren. Mit dem Luftgewehr erzielte er sowohl in der Rollstuhl + Federbock-Klasse als auch in der LG-liegend-Klasse das beste Resultat aller Teilnehmer. Durch dieses beeindruckende Ergebnis wurde er mit sofortiger Wirkung in den Nationalkader beru-

fen.

Freuen sich mit Sebastian Schmidt (vorne links): Hinten v. l. Sportleiter Tobias Inzelsberger, Spartenleiter Dietmar Hemm und vorne Irene Gubitz. © privat



Freuen sich mit Sebastian Schmidt (vorne links): Hinten v. l. Sportleiter Tobias Inzelsberger, Spartenleiter Dietmar Hemm und vorne Irene Gubitz. Foto: privat



Mit seinen 15 Jahren ist er mit weitem Abstand der Jüngste im Kader. "Seine Ruhe hat die Trainer sehr beeindruckt", erzählte voller Stolz seine Oma Irene Gubitz, die selbst eine der besten Schützen in ihrer Klasse ist.

Vor etwa drei Jahren begann Sebastian Schmidt im Schützenverein Schnabelwaid mit dem Sportschießen und ist seitdem mit voller Begeisterung dabei. Durch die Tatkräftige Unterstützung seiner Oma, die im Verein als Trainerin und Schützin aktiv ist, trainierte er mehrfach in der Woche.

Stets unter besten Zehn

Zuerst mit dem Lichtpunktgewehr, dann mit dem Luftgewehr. Auch im Rundenwettkampf ist er seit Jahren ein Leistungsträger seiner Mannschaft und einer der Besten der Li-

ga.

Bei den Bayerischen und Deutschen Meisterschaften landet er stets unter den besten Zehn. Seine Ruhe und Gelassenheit sind dabei seine größten Stärken.

Dass Sebastian sich in dieser kurzen Zeit unter den Besten, sowohl in Deutschland als auch international, positionieren konnte, liegt neben seinem Trainingsfleiß auch an seiner optimalen Betreuung. Seine komplette Familie unterstützt ihn wo es nur möglich ist.

Und auch im FSV Schnabelwaid wird versucht, ihn in allen Dingen zu unterstützen. "Hier hat er optimale Trainingsbedingungen", so Sportleiter Tobias Inzelsberger.

Schon als das Schützenheim errichtet wurde, hat man besonders auf eine rollstuhlgerechte Bauweise geachtet.

Fest eingeplant

Sebastian wird jetzt immer öfter auf Reisen gehen. Neben dem Training und den Wettkämpfen in Schnabelwaid geht es für ihn auch noch nach Schweinfurt zum Training der Besten aus Bayern und nach Suhl zum Stützpunkttraining des Nationalkaders.

Auch für die kommenden Weltcups ist er fest mit eingeplant. Durch die Teilnahme an internationalen Wettkämpfen nimmt er wiederum automatisch an der Qualifikation für die Paralympics 2020 in Tokio teil und kommt somit seinem großen Traum immer näher.

nn