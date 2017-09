2017 Bundestagswahl Sebastian Sommerer (Linke): "Der Kapitalismus ist gescheitert"

Sebastian Sommerer ist gelernter Banker und Direktkandidat der Linken - vor 48 Minuten

BAYREUTH - Wer wird Deutschland in den nächsten vier Jahren regieren? Und wer die Interessen des Wahlkreises in Berlin vertreten? Darüber entscheiden die Bürgerinnen und Bürger am 24. September bei der Bundestagswahl. In einer Serie stellen die Nordbayerischen Nachrichten alle Direktkandidaten im Wahlkreis Bayreuth vor. Heute: Sebastian Sommerer von der Linken.

Sebastian Sommerer auf dem Gelände der Universität Bayreuth. Hier studiert der 24-Jährige „Philosophy and Economics“. © Marcel Staudt



"Ich möchte Politik für Menschen machen, die wenig haben und nur ihre Arbeitsleistung zur Verfügung stellen können." Sebastian Sommer weiß noch nicht, ob Vollzeit-Politiker seine erste Wahl ist, aber Politiker-Sätze hat er schon drauf. Den Seitenhieb auf die Große auch. "Gegen die CSU hat keiner eine Chance. Sie braucht nicht so auf Inhalte zu setzen."

Sebastian Sommerer ist 24 Jahre jung, schwul, unbekannt und von der Linken. In Oberfranken hätte er auch ohne die CSU schlechte Karten. Trotzdem meint Sommerer es ernst. Wenn er sich nicht zur Verfügung gestellt hätte, wäre seine Partei ohne Direktkandidat gewesen. Der Kreisverband Bayreuth der Linken hatte Anfang des Jahres 28 Mitglieder, gerade einmal fünf Stimmberechtigte kamen zur Nominierung in die Gaststätte Laus. Vier stimmten in geheimer Wahl für Sommerer – ohne Gegenkandidat. Und die fünfte Stimme? "Sie war wohl der Meinung, dass wir uns besser der SPD-Kandidatin anschließen sollten", sagt Sommerer. Er gibt aber auch zu, dass selbst im eigenen Kreisverband das Interesse an politischen Inhalten gering war: "Die Partei hat geschlafen."

Sieben neue Mitglieder

Das tut sie nicht mehr. Binnen acht Monaten sind sieben Mitglieder hinzugekommen und haben den Kreisverband verjüngt: Sechs von ihnen sind unter 25 Jahre alt, also im gleichen Alter wie ihr Direktkandidat. Sommerer vertritt sie rege bei politischen Kneipengesprächen und Haustürbesuchen bei den Bürgern; bei größeren Podiumsdiskussionen aber selten. "Zu Runden, die Wirtschaftsverbänden nahe stehen, werden wir meistens nicht eingeladen", sagt Sommerer.

Dabei versteht er gerade von Geld eine Menge. Sommerer stammt aus Tröstau im Landkreis Wunsiedel. Er hat fünf Jahre für die VR-Bank Fichtelgebirge gearbeitet und ist Bankfachwirt. Momentan studiert er "Philosophy and Economics" an der Uni Bayreuth. Für das Bankwesen hat er sich interessiert, "weil ich den Finanzmarkt verstehen wollte". Er machte die Beobachtung, dass "Leute, die am Boden liegen, noch eins drauf bekommen." Wer kein Geld oder Sicherheiten hatte, dem durfte Sommerer auch keinen Kredit geben. Für den gelernten Bankkaufmann steht fest: "Der Kapitalismus ist gescheitert."

An einem neuen System, in dem die Reichen weniger und die Armen mehr haben, möchte er arbeiten. Nur wo und wie, das steht noch nicht fest. "Das Wichtigste ist für mich, etwas zu verbessern", sagt Sommerer. Als Gewerkschaftsfunktionär oder Sprecher eines Sozialverbands vielleicht, oder doch als Vollzeit-Politiker. Erst einmal möchte Sommerer sein Studium abschließen und den Kreisverband weiter aufbauen. Ein Anfang scheint mit den neuen Mitgliedern und dem Wahlkampf gemacht. "Die Linke gewinnt an Akzeptanz", hat Sommerer festgestellt.

Und was ist, wenn Sebastian Sommerer, Landeslistenplatz 12 der Linken, doch in den Bundestag einzieht? Sommerer würde natürlich annehmen und verspricht: "Ich würde mir nur das Gehalt eines durchschnittlichen Lehrers geben und den Rest spenden. Es ist Privileg genug, die Menschen vertreten zu dürfen." Die Abgeordnetenentschädigung beträgt monatlich 9541,74 Euro.

Allzu lange bleiben würde Sommerer in Berlin sowieso nicht. 2021 oder spätestens 2025 wäre Schluss. "Ich finde, die Zeit eines Abgeordneten im Bundestag sollte auf zwei, maximal drei Legislaturperioden begrenzt sein. Das würde die Politik ehrlicher und glaubwürdiger machen."

Die Direktkandidaten im Wahlkreis Bayreuth Name: Silke Launert Alter: 40

Wohnort: Bayreuth Liste: CSU Beruf: Richterin am Landgericht a.D.



Name: Anette Kramme Alter: 49

Wohnort: Heinersreuth Liste: SPD Beruf: Parlamentarische Staatssekretärin, Rechtsanwältin



Name: Thomas Hacker Alter: 49

Wohnort: Bayreuth Liste: FDP Beruf: selbstständig



Name: Susanne Bauer Alter: 40

Wohnort: bei Pegnitz Liste: Die Grünen Beruf: Leitung eines soziotherapeutischen Zentrums in Amberg-Sulzbach



Name: Sebastian Sommerer Alter: 24

Wohnort: Vordorf Liste: Die Linke Beruf: Bankfachwirt, derzeit Student



Name: Tobias Peterka

Wohnort: Bayreuth Liste: AfD Beruf: Wirtschaftsjurist





MARCEL STAUDT