Security-Mitarbeiter wehrte sich gegen Pfefferspray

Kampf vor dem Tanzcenter Schwingen — Verfahren gegen 45-jährigen Angeklagten ohne Auflagen eingestellt - vor 18 Minuten

KULMBACH/PEGNITZ - Viel Lärm um nichts: Am Ende wurde ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung vor dem Amtsgericht in Kulmbach ohne Auflagen eingestellt. Nicht einmal die geladenen Zeugen wollte das Gericht mehr hören.

Angeklagt war ein 45-jähriger Mann aus dem südlichen Landkreis, der im Nebenjob als Security-Mitarbeiter des Tanzcenters Schwingen arbeitet. Er soll während einer Auseinandersetzung am 31. Oktober 2015 morgens gegen 3.30 Uhr an der Eingangstür der Diskothek einen 19-jährigen Auszubildenden aus Mainleus brutal zu Boden geworfen, ihn fixiert und anschließend dreimal mit den Füßen auf ihn eingetreten haben. Zuvor hatte der 19-Jährige den Security-Mitarbeiter mit seinem Smartphone gefilmt, weil er sich unangemessen behandelt gefühlt habe.

"Es war alles ganz anders", sagte der Angeklagte vor Gericht. Seiner Einlassung zufolge hatte der 19-Jährige Hausverbot bis zum Saisonende bekommen, wollte aber unbedingt wieder in das Tanzcenter. Plötzlich habe sich der 19-Jährige hinter ihm postiert, als ihm ein Kollege zurief: "Pass auf, der hat was". Damit meinte er das Smartphone, das der junge Mann noch immer in der Hand hielt.

Der Angeklagte war davon ausgegangen, dass der 19-Jährige ein Pfefferspray oder einen Elektroschocker in den Händen hielt. Als der junge Mann damit auf einen Kollegen losging, sei er dazwischen, habe ihn zu Boden gebracht und fixiert. Zu keinem Zeitpunkt aber hätten er oder seine Kollegen ihn getreten. "Schwingen ist wirklich keine einfache Baustelle", so der Angeklagte.

Eine ganz andere Version präsentierte der 19-Jährige. Er sei von der Security beleidigt worden, da habe er die Männer mit dem Smartphone gefilmt. Plötzlich hätten ihn die Security-Leute gepackt, nach hinten geschleift, zu Boden geschmissen, festgehalten und der Angeklagte habe ihn dreimal mit den Füßen getreten.

Gericht und Staatsanwalt standen nun vor dem Problem, dass sowohl der Angeklagte als auch das Opfer in ihrer polizeilichen Aussage gleich nach der Tat vor über eineinhalb Jahren ganz andere Angaben gemacht hatten. So gab der Angeklagte damals an, dass nicht er, sondern seine zwei Kollegen den 19-Jährigen zu Boden gebracht hatten. Der 19-Jährige hatte damals angegeben, welcher von den Security-Leuten ihn getreten hätte, könne er nicht genau sagen, jetzt war er sich plötzlich sicher, dass es der Angeklagte gewesen sei.

Nach langem hin und her räumte der 19-Jährige, der damals über 1,4 Promille hatte, ein: "Es ist schon möglich, dass ich etwas durcheinander gebracht habe." Das war für Staatsanwaltschaft und Gericht das Zeichen, die Verhandlung einzustellen. "Wir wissen, dass es eine Auseinandersetzung gegeben hatte, allerdings gibt es mehrere verschiedene Versionen davon", so Richterin Sieglinde Tettmann. Die Einstellung erfolgte ohne Auflagen für den Angeklagten.

STEPHAN HERBERT FUCHS E-Mail