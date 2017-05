Segen für neue Fahne des SV Bavaria Waischenfeld

Kirchliche Weihe durch den Pfarrer Pater Rajhes Lugun - vor 1 Stunde

WAISCHENFELD - Gesegnet worden ist die neue Vereinsfahne des SV Bavaria Waischenfeld.

Pfarrer Pater Rajhes Lugun segnet die neue Fahne des SV Bavaria. © Thomas Weichert



Pfarrer Pater Rajhes Lugun segnet die neue Fahne des SV Bavaria. Foto: Thomas Weichert



Nach dem Erfolg der ersten Mannschaft mit der Meisterschaft in der Kreisklasse V Bayreuth/Kulmbach und dem damit verbundenem Aufstieg in die Kreisliga wurde durch Stadtpfarrer Rajhes Lugun die neue große Vereinsfahne des SV Bavaria gesegnet. Sie wird nun vor dem "Wiesentstadiongebäude" an der von der Stadt gestifteten Fahnenstange im Wind flattern.

Vom Sportverein gekauft wurde ein neuer Rasentraktor, der auch den kirchlichen Segen erhielt. Bei der Feier: Bavaria-Chef Bernhard Bachmann mit Pater Lugun und weiteren Mitgliedern des Sportvereins.

tw