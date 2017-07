"Seid erfolgreich beim Gestalten der Welt"

PEGNITZ - Eine große Schar junger Menschen auf dem Weg hinaus ins Leben: Am Freitagabend wurden in der Staatlichen Realschule Pegnitz die Reifezeugnisse vergeben – durchaus ein Grund zum Feiern.

Diese Realschüler haben gut lächeln, denn sie gehören allesamt zu den Jahrgangsbesten und können sich über eine Eins vor dem Komma freuen. Rechts vorne Schulleiter Christoph Kasseckert. © Hans von Draminski



Einen zentralen Lebensabschnitt hinter sich lassen, den nächsten Schritt gehen, Verantwortung übernehmen. Jene, die nun ein Zeugnis der Mittleren Reife in der Tasche haben, stehen vor einer Reihe von Entscheidungen, die ihnen niemand abnehmen kann. Eine Lehre absolvieren? Oder mit der Schule weitermachen und ein (Fach-) Abitur oben draufsetzen, um dann zu studieren? "Ihr habt es geschafft", meint Konrektor Ralf Thaben, um sofort nachzuschieben, dass nun erst das "richtige Leben" beginnt.

Der Pegnitzer Bürgermeister und stellvertretende Landrat Uwe Raab formuliert es etwas mitreißender: "Ihr seid auf dem Sprung in einen neuen Lebensabschnitt", prophezeit Raab den Absolventen und empfiehlt, nicht nur Freundschaften aus der Schulzeit mitzunehmen, sondern auch zügig neue zu schließen. Streitbar sollten jene sein, die die Schule nun hinter sich lassen, kämpferisch und fair, empfiehlt Raab und fügt hinzu: "Seid erfolgreich beim Gestalten unserer Welt."

Bewusstes Pathos

Der Vergleich, den Schulleiter Christoph Kasseckert wählt, ist noch ein wenig größer, denn er bemüht das Bild einer winzig kleinen Quelle, die in große Flüsse mündet und deren Wasser sich eines Tages ins Meer ergießt: "Noch seid ihr ein Rinnsal. Noch", sagt Kasseckert mit bewusstem Pathos.

Auf das verzichten die Schülersprecher Johanna Rühr, Simon Deinlein und Michael Weber und greifen lieber zur Metapher eines gewonnenen Fußballspiels, um das Ende ihrer Schulzeit zu beschreiben.

Die Eltern hätten Zuschauern geglichen, die manches Mal kopfschüttelnd am Spielfeldrand standen, ohne ins Match eingreifen zu können — den Sieg errangen die Spieler auf dem Platz und auch ihre Trainer. Weshalb in der heißen Realschulturnhalle ein besonderer Dank der drei Schülersprecher an die Lehrer für ihr wirkungsvolles Coaching geht.

Auch in Sachen Musik gibt es nur Sieger, besonderen Eindruck machen Schulband und -chor. Einfach stark.

