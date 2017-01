Seit 30 Jahren für Michelfeld an der Pfeife

MICHELFELD - 70 Mitglieder aus drei Abteilungen waren beim Neujahrsempfang des ASV Michelfeld dabei. Bei diesem Treffen im Sportheim wurde Schiedsrichter-Legende Kurt Linhardt geehrt. Auch die Zukunft der JFG war Thema.

Dieter Hofmann (rechts) würdigte Kurt Linhardt für 30 Jahre als aktiver Schiedsrichter mit einer Laudatio und einem Geschenk. Foto: Foto: Ralph Strobl



Dieter Hofmann blickte als Vorstand Verwaltung auf 2016 positiv, aber auch kritisch zurück und erwähnte einige Pläne sowie Ziele für das Jahr 2017. 2016 wurde die Bandenwerbung am A-Platz mit rund 50 laufenden Metern derart erweitert, dass nun das Hauptspielfeld rundum bestückt ist. Schuld an der Würmerplage am A- und B-Platz im November (wir berichteten) war „ein Dünger, der reichlich Nährstoffe in sich hatte, die den Würmern schmeckten“, so Hofmann. Etwa im März werde der Platz wieder bespielbar sein, in der Zwischenzeit ist der B-Platz eine Ausweichmöglichkeit.

Als weitere bauliche Maßnahme werde am A-Platz der Terrassenbereich am Sportheim in Richtung Steintribüne erweitert. Bei den aufgestellten Sitzbänken soll der Weg verbreitert werden.

Die erste Fußball-Herrenmannschaft schloss die Saison 2015/2016 (die zweite Spielzeit nach dem Wiederaufstieg aus der A-Klasse) mit einem Durchschnittsalter von etwa 22 Jahren als Siebter ab. Seit Juni ist der höherklassig erfahrene Ilker Caliskan (36) aus Mausdorf bei Hahnbach Spielertrainer. Laut Hofmann ist Caliskan nicht nur sportlich wertvoll für den ASV, sondern auch „menschlich ein toller Typ“. Bei einer Prunksitzung des Vereins werde er als Elferrat dabei sein. Die Mannschaft habe sich in einigen Bereichen weiterentwickelt, sodass der Vertrag mit Caliskan vorzeitig verlängert wird. Die Mitglieder im Sportheim reagierten auf diese Bekanntgabe mit Applaus und Jubel. Zur Winterpause belegt die Mannschaft den fünften Platz, der Rückstand auf Tabellenführer FC Wichenstein beträgt sechs Punkte. „Es ist noch vieles drin“, so Hofmann. Die zweite Mannschaft (aktuell Sechster in der B-Klasse 4) hat noch „viel Luft nach oben, wenn die Trainingsleistung etwas besser wäre“.

Hofmann bezeichnete die Entwicklung der Altherren-Fußballer unter der Leitung von Roland Poerschke als „weiterhin erfreulich“. Es wird zusammen mit den Flembachkickers (FBK) abwechselnd in Steinanwasser und Michelfeld trainiert. Die AH absolvierte im vergangenen Jahr fünf Spiele eigenständig und zwei zusammen mit den FBK. 2017 sind neun Spiele geplant.

Während das Konstrukt SG Auerbach (Zusammenschluss des SV 08 Auerbach, SC Glück-Auf Auerbach und ASV Michelfeld im E- bis G-Juniorenbereich) seit Mai 2015 mit den ASV-Mitgestaltern Kathrin Gsell und Thomas Gsell laut Hofmann als „sehr gelungen“ zu bezeichnen ist, hängt die Zukunft der JFG Auerbacher Land (drei Auerbacher Vereine plus FC Troschenreuth, A- bis D-Junioren) am seidenen Faden: Freiwillige für den Vorstand werden immer noch gesucht (wir beichteten). Wenn die drei vakanten Posten nicht besetzt werden können, wird voraussichtlich noch im ersten Quartal 2017 bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung der JFG deren Auflösung beschlossen und die Eingliederung der Großfeldteams in die SG in die Wege geleitet. Hofmann möchte die gute „JFG-Vorschule“ (mit hohen Spielklassen wie Kreisliga) nicht aufgeben und beschreibt allgemein das „Dilemma“ in vielen Vereinen mit fehlenden Funktionären, Trainern und Betreuern: „Das ist erschreckend und wie ich finde beschämend. Sich um etwas kümmern müssen, das ist nicht mehr angesagt, nicht mehr in. Wir haben derzeit 60 Jugendliche in der Ausbildung von der G- bis zur A-Jugend. Ich denke, dafür lohnt es sich zu kämpfen und ich fordere alle auf, sich zu engagieren und mitzumachen.“

2000 Euro für Narren

In der Abteilung Gymnastik sind über 100 Personen aktiv, die Frauen machen den Großteil aus. Der Faschingsgesellschaft (FG) stehen sechs Prunksitzungen bevor, die erste findet am 3. Februar im Schenk-Saal statt. Die Karten werden bereits knapp. Der Sportbeauftragte der Stadt Auerbach und Generalbevollmächtigter der Raiffeisenbank Auerbach-Freihung, Holger Eckert, überreichte der FG-Präsidentin Elke Haberberger einen Scheck über 2000 Euro für die Faschingsgesellschaft.

Dieter Hofmann bedankte sich namentlich bei den drei Platzwarten Karl Merkl, Hans Gramss und Erwin Beyer sowie Sportheimbeauftragter Hans-Jürgen Karl mit einem kleinen Geschenk für ihre geleistete ehrenamtliche Arbeit. Schiedsrichter-Legende Kurt Linhardt erhielt ebenfalls ein Präsent, da er unermüdlich seit 30 Jahren als aktiver Schiedsrichter fungierte. Der 72-Jährige leitet pro Jahr 80 bis 120 Spiele und hat demnach in seiner Karriere schon rund 2500 Begegnungen gepfiffen. Von 1998 bis Dezember 2013 war er Lehrwart der Gruppe Pegnitzgrund und ist seitdem Ehren-Lehrwart. Der ASV verfügt derzeit über fünf aktive Schiedsrichter und übererfüllt somit sein Soll (zwei) gemäß Vorgabe des Bayerischen Fußball-Verbandes.

Für die Zukunft sieht Hofmann den ASV stabil aufgestellt. Bei einigen Terminen wünscht er sich eine höhere Beteiligung, etwa bei Heimspielen der ersten Fußball-Herrenmannschaft. Im Schnitt kamen in dieser Saison etwa 90 Zuschauer pro Partie. „Die Vorstandschaft und die Verwaltung können nur die Rahmenbedingungen im Verein schaffen. Umsetzen und Leben rein bringen in den Verein müssen schon die Mitglieder, die Teilnehmer an den Kursen und Veranstaltungen und die Bevölkerung“, motivierte Hofmann das Umfeld mit rund 600 Mitgliedern in einem Ort wie Michelfeld mit über 1200 Einwohnern.

RALPH STROBL