Seit 40 Jahren an Spitze des Michelfelder Jugendchores

Sängergruppe gibt es inzwischen seit vier Jahrzehnten — Konzert am Adventssonntag mit "Ehemaligen" - vor 41 Minuten

MICHELFELD - Nach "200 Jahren Dekanat" feiert die Pfarrei Michelfeld nun "40 Jahre Kinder- und Jugendchor". Und nicht nur das: Seit dem ersten Tag leitet Rita Schatz den Chor. Mit einem Konzert am ersten Adventssonntag, an dem auch ehemalige Sängerinnen teilnehmen, wird das Festjahr eingeläutet.

Vor zwei Jahren bereicherte der Kinder- und Jugendchor ein Adventskonzert in der Asamkirche. Am Sonntag gibt er selbst ein Konzert, welches das Festjahr zum 40-jährigen Bestehen einläuten wird. © Archivfoto: Brigitte Grüner



Vor zwei Jahren bereicherte der Kinder- und Jugendchor ein Adventskonzert in der Asamkirche. Am Sonntag gibt er selbst ein Konzert, welches das Festjahr zum 40-jährigen Bestehen einläuten wird. Foto: Archivfoto: Brigitte Grüner



Beim Konzert sind Stücke aus dem aktuellen Repertoire und früher häufig gesungene Lieder zu hören. Unter anderem wird das allererste Lied gesungen, das der Chor nach der Gründung 1979 einstudiert hatte: "Es läuten alle Glocken". Auch das Lieblingslied von Pfarrer Franz Wolfring wird zu Gehör gebracht.

Neues geistliches Liedgut mit Kompositionen unter anderem von Kathi Stimmer-Salzeder sind ebenso zu hören wie einige adventliche Weisen. Rita Schatz legt Wert auf ein abwechslungsreiches Programm. Sie freut sich darauf, ehemalige Mitglieder wiederzusehen. Diese kommen unter anderem aus München und Rosenheim, aber auch aus Baden-Württemberg und Norddeutschland haben sich frühere Sängerinnen angekündigt. "Vermutlich singen wir letztmals in dieser Formation", so Schatz.

Stolz auf "Schützlinge"

Sie ist stolz darauf, dass viele ihrer ehemaligen "Schützlinge" der Musik bis heute treu geblieben sind, als Hobby oder auch beruflich, beispielsweise Musik in Kombination mit dem Beruf der Lehrerin. In der Region gebliebene Ehemalige singen heute im örtlichen Kirchenchor oder gehören dem Ensemble "Michelfelder Moila" an.

Der Michelfelder Kinder- und Jugendchor singt nicht nur, sondern musiziert auch. Eingesetzt werden Flöten, Orgel, Gitarre und E-Bass, zu Weihnachten auch Geige und Cello. Früher wurde auch viel mit Orff-Instrumenten gespielt. Beim neuen geistlichen Liedgut kommen diese Klang- und Rhythmus-Instrumente nicht mehr zum Einsatz, erklärt Rita Schatz mit einem gewissen Bedauern in der Stimme.

Offiziell gegründet wurde der Chor am ersten Advent des Jahres 1979 von Pfarrer Franz Wolfring. Sage und schreibe 76 Sängerinnen und Sänger, von denen die jüngsten acht Jahre alt waren, machten mit. Rita Schatz, die zuvor eine Kinder- und Jugendchorausbildung in Bamberg absolviert hatte, leitet die Formation ehrenamtlich seit der ersten Probe. Jeden Sonn- und Feiertag — außer in den großen Ferien — gestaltete der Chor den Kindergottesdienst der Pfarrei um 10.15 Uhr. Besonders ausgestaltet wurden seit der Gründung auch die Höhepunkte im Kirchenjahr wie Erntedankfest, Kinderkreuzweg, Palm- und Ostersonntag, Erstkommunion, Maiandacht und vieles mehr.

Viel Aufwand

Sehr viel Aufwand ist für die Kindermette am Heiligen Abend nötig. Streicher, Flöten, Gitarren und ein mit Freude einstudiertes Krippenspiel geben dem festlichen Gottesdienst eine besondere Note. Auch bei den Pfarrfesten und Seniorenfeiern im Advent war der Chor aktiv. Zur Förderung der Gemeinschaft fanden immer auch verschiedene Veranstaltungen wie ein Ausflug zu Beginn der Sommerferien, eine Weihnachts- und Faschingsfeier oder ein Grillfest im Sommer statt.

Im Jahr 1987 übernahm Pfarrer Heinz Fuchs die Pfarrei und führte die Kindergottesdienste weiter. Bis 2006 wurden sie jeden Sonntag musikalisch gestaltet. Dann kam die Zusammenlegung der Pfarreien zu einem Seelsorgeverbund, einhergehend mit wechselnden Gottesdienstzeiten. Der Kindergottesdienst fand im 14-tägigen Rhythmus statt, erinnert sich die Leiterin. "Die Zahl der Chormitglieder schrumpfte auf 28 Sängerinnen, die bis heute versuchen, die damals beliebten Kindergottesdienste weiterzuführen."

Zwei Ereignisse aus den vergangenen vier Jahrzehnten sind den Chormitgliedern besonders in Erinnerung geblieben. Eines davon ist der erste Preis beim Sternsinger-Wettbewerb 1986, verbunden mit einer Einladung vom damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl in das Palais Schaumburg.

Die schönsten Gewänder

Einige Jahre später wurden die Michelfelder Sternsinger, die alle auch Chormitglieder waren, in Osnabrück für die schönsten Gewänder geehrt. Schwester Margret und ihre Mitschwestern von der Kloster-Schneiderei hatten die Gewänder für die Heiligen Drei Könige genäht. Bis heute führen die Sängerinnen mit großer Begeisterung die alljährliche Sternsinger-Aktion durch.

Leiterin Rita Schatz freut sich, dass die Chorkinder trotz anderer Angebote in der Pfarrei und der Gemeinde im 14-tägigen Rhythmus zur Probe kommen, um den sonntäglichen Gottesdienst zu gestalten. "Mögen die Eltern auch weiterhin ihre Kinder in ihrem Engagement unterstützen und animieren, sich aktiv am kirchlichen Leben in der Pfarrei zu beteiligen."

Am ersten Adventssonntag beginnt das Festjahr des Kinder- und Jugendchors. Er gestaltet jeweils zum 40. Mal den Familiengottesdienst am ersten Advent und die Kindermette zu Weihnachten. Ein erster Höhepunkt im Festjahr ist das Konzert, das am Sonntag, 2. Dezember, ab 16 Uhr, in der Asamkirche stattfindet.

BRIGITTE GRÜNER