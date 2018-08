Seit Jahren ohne Führerschein: Auf der A9 gestoppt

BAYREUTH - Obwohl er seit mehreren Jahren keinen Führerschein mehr besitzt, war ein Autofahrer auf der A9 unterwegs. Nahe Bayreuth beendete die Polizei seine Schwarz-Fahrt. Mit dem Personalien seines Bruders wollte er einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis entgehen. Vergeblich.

Am Montagmittag hielten Fahnder der Verkehrspolizei den Sachsen auf der Autobahn bei Bayreuth an. Da er angeblich keinerlei Ausweispapiere bei sich hatte, gab er mündlich die Personalien seine Bruders an. Die Fahnder durchsuchten daraufhin seinen VW und fanden mehrere Dokumente, die auf den 42-Jährigen hindeuteten. Dieser hatte seit mehreren Jahren keinen Führerschein und schon einige Anzeigen deswegen erhalten.

Ohne Autoschlüssel und mit einem neuen Verfahren im Gepäck durfte er seine Reise mit der Bahn fortsetzen.

