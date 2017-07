Seit vielen Jahren haust der Biber im Wald

Mindestens zehn der Nagetiere zerstören die Landschaft um Horst Rössls Fischteiche in Zogenreuth - vor 1 Stunde

AUERBACH/ZOGENREUTH - Abgebissene Baumstümpfe, große Stauseen, bis zu zwei Meter hohe Dämme: Der Biber treibt sein Unwesen am Lohbach. Horst Rössl aus Auerbach hat neben dem Bach auf Höhe Zogenreuth ein Stück Wald und einige Fischteiche, die er in seiner Rente hobbymäßig bewirtschaftet. Der Biber zerstört seinen Wald, knabbert an bis zu 30 Zentimeter starken Bäumen. Da helfe auch ein Abschuss nichts, sagt Rössl.

Horst Rössl aus Auerbach bei einem der fünf Dämme, die der Biber inzwischen am Lohbach gebaut hat. Seit zehn Jahren kämpft er mit den Biberschäden in seinem Wald. © Annika Braun



Der 75-jährige Auerbacher leitete bis zu seiner Rente die Marien-Apotheke am Marktplatz, seine freie Zeit verbringt Horst Rössl nun vor allem bei seinen Fischteichen im Nachbarort Zogenreuth, in denen er Karpfen, Forellen und Saiblinge züchtet. Neben den drei Teichen gibt es eine kleine Hütte und ein Waldstück – ein idyllisches Plätzchen auf 1500 Quadratmetern am Mühlenweg. Das Anwesen liegt direkt neben dem Lohbach.

Schaut man sich genauer um, entdeckt man viele Drahtzäune. Viele Bäume sind unten am Stamm mit Draht umwickelt, an den Ufern der Teiche liegen ebenfalls Drahtzäune. Ein Anblick, der Rössl stört, aber nötig ist. "Gerade die schönen Bäume habe ich alle geschützt, damit der Biber sie nicht fällt. Er braucht das, um seine ständig wachsenden Zähne zu kürzen. Und damit er nicht in die Teiche geht, sind die auch gesichert. Meine Fische lässt er in Frieden, weil Biber Pflanzenfresser sind, aber er zerstört die Landschaft", ärgert sich Rössl. Umgekippte Bäume seien keine Seltenheit, denn der Biber knabbert die Rinde an und fällt somit den Baum, weil er austrocknet. Vor allem auf Weichholz und Erlen habe er es abgesehen.

Das Holz der gefällten Bäume braucht der Biber wiederum, um seine Burgen am Rande des Baches zu bauen, in denen er wohnt. Zudem errichtet er riesige Dämme in Fließgewässern, um seinen Lebensraum zu schützen. "Die Eingänge zu den Biberburgen sind 60 Zentimeter unter der Wasseroberfläche. Die Jungen leben dort zirka zwei Jahre", erklärt Rössl.

"Ein bewundernswertes Vieh"

Zwischen Degelsdorf und Zogenreuth hat der Biber auf einer Länge von 500 Metern vier Dämme gebaut und dadurch Stauseen errichtet. Die Dämme sind teilweise bis zu zwei Meter hoch. Einer davon ist direkt bei Rössls Waldstück, am liebsten würde der 75-Jährige diesen jeden Tag aufs Neue öffnen und das Baumaterial des Bibers beseitigen. Ein Kampf mit wenig Aussicht auf Erfolg, denn "der Biber ist ein schlauer Baumeister, eigentlich ein bewundernswertes Vieh. Aber er ist lästig."

Das Nagetier mache unter anderem Löcher in einen künstlichen, von Rössl angelegten Damm, den der Auerbacher dringend zum Erhalt seiner Teiche braucht. Wenn dieser Damm kaputt ist, kann Rössl mit der Fischzucht aufhören, denn ein Neubau sei zu teuer.

Der große Stausee am Naturschutzgebiet Leonie zwischen Auerbach und Degelsdorf. Gut zu sehen sind die Überreste der abgeknabberten Bäume, früher stand hier wie am Ufer ein dichter Wald.



Seit mindestens zehn Jahren hat Rössl nun schon die Probleme, wann es genau anfing, weiß er gar nicht mehr. Aber wenn es so weitergeht, dann sieht Rössl schwarz: "Der Biber ist von Leonie den Bach hinaufgewandert, weil er dort in zirka zehn Jahren alles zerfressen hat." In der Tat ist dort zwischen Degelsdorf und Auerbach ein riesiger Stausee, in dem hunderte abgebissene Baumstümpfe stehen.

Tiere fühlen sich wohl

Vom Landratsamt habe Rössl den Vorschlag bekommen, die Erlaubnis zu beantragen, den Biber abzuschießen. Rössl ist Jäger und dürfte dies ohne Probleme nach Absprache mit dem Jagdbevollmächtigten durchführen, aber das sei sinnlos. "Jedes Jahr bringt ein Biber im Mai mindestens zwei Junge zur Welt. Ich schätze wir haben inzwischen weit über zehn Biber hier. Wenn ich einen jagen würde, bleiben noch viele andere übrig", sagt der 75-Jährige. Horst Rössl hofft, dass der Biber weiterzieht.

Wie er überhaupt nach Auerbach gekommen ist, das kann er nur vermuten. "Wahrscheinlich wurde er hier ausgesetzt. Ob es ein europäischer oder ein kanadischer Biber ist, das kann ich nicht sagen. Der Biber ist nachtaktiv, ich habe ihn nur einmal auf den Fotos der Wildkamera gesehen. Aber das hier ist ein gutes Biotop für ihn und ich glaube, dass er so schnell hier auch nicht weggeht."

ANNIKA BRAUN