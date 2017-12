Seit Wochen wird Abriss des PPP-Bettenhauses vorbereitet

Pegnitz: Gebäude soll bald platt gemacht werden - Nordseite ist bereits Schutt - vor 58 Minuten

PEGNITZ - Es ist das letzte Gebäude des ehemaligen Pflaums Posthotels Pegnitz, das noch steht — und so manchen an alte Zeiten erinnert. Ende dieser Woche soll es abgerissen werden.

Es ist das letzte Gebäude des ehemaligen Pflaums Posthotels Pegnitz, das noch steht — und so manchen an alte Zeiten erinnert. © Ralf Münch

Es ist das letzte Gebäude des ehemaligen Pflaums Posthotels Pegnitz, das noch steht — und so manchen an alte Zeiten erinnert.

Es erinnert an die Zeit, als noch Prominente aus Film, Fernsehen oder Politik tatsächlich in Pegnitz nächtigten, im Bettenhaus. Doch auch das steht nicht mehr lange. Wer noch einmal ein Erinnerungsfoto machen möchte, der sollte sich beeilen.

Denn: „Ich denke, dass wir bis Ende der Woche das eingelegt haben“, sagt Lothar Kornburger, Geschäftsführer des beauftragten Abrissunternehmens. Die komplette Nordseite des Gebäudes ist beinahe Schutt.

Bilderstrecke zum Thema

Der Betrachter ist geschockt: Wo einst die internationale Prominenz wie der spätere Papst Benedikt, der Tenor Placido Domingo, Michail Gorbatschow, die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft oder der "King of Pop" Michael Jackson logierten, herrscht jetzt gähnende Leere. Nichts erinnert mehr an die einst von der Fachwelt bewunderten Luxus-Suiten, zu finden sind nur mehr einige Badewannen und eine legendäre Klappe in der Wand, die einst extra eingebaut worden ist, damit der Affe von Michael Jackson problemlos vom einen ins andere Zimmer wechseln konnte. Ansonsten wurde der Bettenbau des Pflaums Posthotel für den bevorstehenden Abbruch entkernt. Zuletzt hat die Pegnitzer Feuerwehr in dem Torso geübt.